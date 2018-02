Thon Hotels inviterer hele Norge til å teste sine hoteller – helt gratis

Thon Hotels lanserer ThonTester, et konsept hvor det norske folk inviteres til å teste hotellrom helt kostnadsfritt. Det eneste ThonTesterne trenger å gjøre, er å skrive en anmeldelse, og ta bilder av hotelloppholdet, skriver hotellkjeden i en pressemelding.

– De siste årene har Thon Hotels satset tungt på design, teknologi og matopplevelser, og pusset opp for 1,4 milliarder kroner. Vi er veldig stolte av hotellene våre, og trygge på kvaliteten på produktet vårt. Vi har svært lojale kunder, og er et populært valg blant dem som kjenner oss. Nå ønsker vi at flere skal få muligheten til å teste oss og dele opplevelsen av et besøk på et av våre hoteller, sier konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen.

Hotellrommene vil gjøres tilgjengelig på ThonTester.no. Her må man først registrere seg som bruker, og så finne et ledig rom man ønsker å teste. Rommene slippes på et gitt tidspunkt hver uke, og her er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.

Hvilke byer og hoteller som vil slippes, vil variere litt ut fra kapasitet, men Thon Hotels ønsker at så mange hoteller som mulig skal være med i kampanjen. Oversikten over hvilke rom som er tilgjengelige, finner du på thontester.no.

– Thon Hotels har 71 hoteller i Norge, og hotellene har til tider ledig kapasitet. Vi ønsker å bruke denne ressursen til å la flere få teste oss. Tilbakemeldingene vi får gjennom kampanjen, vil vi bruke til å skape enda bedre hotellopplevelser i fremtiden, sier Thorvaldsen.

Gjestenes tilbakemeldinger, både positive og negative, vil publiseres på nettsiden thontester.no. Det vil aldri være tvil om at anmeldelsene fra ThonTesterne er basert på et gratisopphold, og de vil ikke inngå i vår samlede score, hverken på egne sider eller andre plattformer, som for eksempel Tripadvisor.

Vil du bli ThonTester? Registrer deg her og les alle betingelsene: thontester.no

Foto: Bo én natt gratis på et av Thons hoteller i Norge, mot at du anmelder opplevelsen. Foto fra thontester.no.