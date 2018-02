Clarion Hotel Helsinki Airport er de reisendes utenlandsfavoritt

Gjennom gjestevurderinger har reisebyrået Berg-Hansen funnet kundenes favoritthotell i utlandet. Etter bare et drøyt år på markedet, inntar Clarion Hotel Helsinki Airport toppen av listen, skriver Nordic Choice Hotels i en pressemelding.

Det solide kundegrunnlaget til Berg-Hansen har talt: Da reisebyrået skulle finne kundenes favoritthotell i utlandet, endte Clarion Hotel Helsinki Airport på førsteplass.

«Gratulerer Clarion Hotel Helsinki Airport! Nytt, fresht og kult hotel i nærheten av flyplassen. Hotellet har det meste, konferanserom, restaurant, bar og relaxavdeling med treningsstudio og selvsagt badstue», skriver Berg-Hansen i kåringen, mens en av gjestevurderingene lyder:

Dette kan anbefales på det sterkeste.

– Vi er overveldet av den positive responsen vi har fått etter åpningen av Clarion Hotel Helsinki Airport. Å bli kåret til norske reisendes favoritt i utlandet, er vi utrolig takknemlige for. Nordic Choice Hotels er en nykommer på den finske hotellscenen, og selv om det kan være krevende å lykkes på et nytt marked, opplever vi at både finner og tilreisende er sultne på nye opplevelser. Vi er rett og slett blitt mottatt med åpne armer, sier Inari Lehtinen, hotelldirektør ved Clarion Hotel Helsinki Airport.

Umiddelbar suksess

Midt i det nye business-, handel- og eventsenteret Aviapolis åpnet hotellet i oktober 2016. På utrolig kort tid har man inntatt posisjonen som det ledende hotellet ved flyplassområdet. Med Aviapolis-stasjonen i gangavstand, har man bare to minutters reisetid til Finlands viktigste inngangsport, og samtidig kort vei inn til sentrum av den finske hovedstaden.

– Mens vi soper inn norske medaljer i OL, gleder vi oss samtidig med våre finske kolleger. At et hotell klarer å innta en slik posisjon etter så kort tid, er beundringsverdig. Vi takker våre gjester for at de setter pris på den hotellopplevelsen vi ønsker å gi dem. Og vi takker våre medarbeidere for at de leverer den hotellopplevelsen gjestene etterspør, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Hotellet er på kort tid blitt en favoritt for både fritidsreisende og konferansegjester. Med 258 gjesterom og tolv konferanserom, restaurantkonseptet Kitchen & Table, samt velværeavdeling med gym og selvfølgelig sauna, er det et naturlig valg for både store og små grupper som ønsker å oppleve en av Nordens mest spennende byer.

– Finland og Helsingfors er en spennende destinasjon som vi håper enda flere nordmenn ønsker å besøke. Vi lover å ønske varmt velkommen, og gjøre vårt ytterste, slik at oppholdet blir så bra at de ønsker å komme tilbake til oss, sier Inari Lehtinen.

Et annet Nordic Choice Hotel kom også med på topplisten, Skt. Petri i Københavns Latinerkvarter, fikk tiende plass i kåringen av norske reisendes favoritthoteller i utlandet.

Foto: Clarion Hotel Helsinki Airport. Arkivfoto fra Nordic Choice Hotels.