Nye Avinor Oslo lufthavn kåret til årets bærekraftige bygg

Nye Avinor Oslo lufthavn er kåret til årets bærekraftige bygg i WAN (World Architecture News) Awards, skriver lufthavnen i en pressemelding.

– Dette er en seier for alle involverte i prosjektet, og jeg vil igjen takke våre partnere i Team_T; COWI, Norconsult, Aas-Jakobsen og Ingeniør Per Rasmussen. Vi må også takke NSW Arkitekter og landskapsarkitektene Bjørbekk og Lindheim, og for ikke å glemme ÅF-Advansia og alle andre involverte, sier Christian Henriksen, partner i Nordic – Office of Architecture representerte Team_T, prosjektgruppen bak nye Oslo lufthavn, og legger til:

– Men mest av alt må vi takke Avinor for det fantastiske samarbeidet som har ført frem til dette bygget.

Stor anerkjennelse til alle involverte

– Dette er en pris vi er veldig stolte av, og anerkjennelsen både arkitektene, vi og øvrige partnere har fått for «nye Oslo lufthavn», viser at vi har gjort mye riktig. Vår jobb i fremtiden blir å foredle dette bygget med gode opplevelser, for både reisende og ansatte, sier lufthavndirektør Øyvind Hasaas.

Det er ikke første pris Nordic – Office of Architecture tar imot for prosjektet. Høsten 2017 var selskapet i London og mottok Building Awards International Project of the Year, i tillegg til at de presenterte prosjektet som én av en håndfull finalister under World Architecture Festival i Berlin.

WAN Awards ble arrangert av World Architecture News for åttende år på rad, med et panel bestående av arkitekter fra ledende arkitektkontorer verden over. Prisutdelingen skjedde ved London Marriott Hotel Grosvenor Square onsdag 28. februar.

I tillegg til denne prisen har Oslo lufthavn vunnet disse prisene siden åpningen i april 2017:

Prosjekt Norges pris for «årets prosjekt» ble tildelt Avinor Oslo lufthavn for T2-prosjektet.

Norsk Bergindustris natursteinspris ble tildelt Avinor Oslo lufthavn for gulvet i det nye terminalbygget på Oslo lufthavn.

Prisen for «Best Airport Terminal Design» ble tildelt nye Avinor Oslo lufthavn i forbindelse kongressen Future Travel Experience Global i USA.

Prisen «Best International Project», av Storbritannias ledende fagmagasin for byggebransjen ved årets Building Awards i London.

DOGA-merket for design og arkitektur ble tildelt Avinor Oslo lufthavn for opplæringsprogrammet «læringsreisen», som ble gjennomført på Oslo lufthavn for 22.000 ansatte i 2016/2017.

HSMAI Eventprisene-prisen «årets interne event» ble tildelt Avinor Oslo lufthavn for arrangementet T2-opplevelsen.

Avinor Oslo lufthavn fikk bronse i den internasjonale kåringen Best Event Awards 2017 i kategorien «Education», for arrangementet T2-opplevelsen.

Avinor Oslo lufthavn var nominert i den internasjonale kåringen Les Trophées de l’Evénement i kategorien «Exceptional Event», for arrangementet T2-opplevelsen og T2 Tjenestetest.

Avinor Oslo lufthavn var nominert i den internasjonale kåringen SABRE Awards i kategorien «Employee Communications», for kommunikasjon- og opplæringskonseptet knyttet til idriftsettelsen av T2.

Avinor Oslo lufthavn ble tildelt den prestisjefylte prisen «Årets nykommer» under den norske reiselivsbransjens årlige prisutdeling Grand Travel Award i januar i år.

Foto: Christian Henriksen, partner i Nordic – Office of Architecture tok imot prisen på en seremoni i London før helgen. Foto fra Nordic – Office of Architedcture.