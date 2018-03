Ingunn Weekly: The HSMAI Day og annet

Denne uken har vi vært i Berlin, og vi har hatt møter med mange av våre medlemmer og samarbeidspartnere. Veldig interessant blant annet å lære mer om Carlson Rezidor Hotel Groups rebranding – til Radisson Hotel Group, som skjedde i Berlin denne uken. Du kan lese mer om dette i denne saken.

Vi var med på ITB-festen deres, og her er noen av bildene vi tok:

På torsdag arrangerte vi et frokostseminar, og et ettermiddagsseminar om det raskt voksende kinesiske markedet. Neste seminar om dette temaet vil være i Amsterdam 20. mars og i Oslo 24. mai, etterfulgt av en debatt. Håper å se flere av dere på dette!

Mange av våre norske medlemmer kjenner godt til HSMAI-dagen i Oslo, som har vært arrangert i mange år. Nå har vi justert litt på konseptet, men den blir i hovedsak slik den har vært, og vil inngå som en del av medlemskapet – og settes opp i en rekke byer i Europa. Den har fått nytt engelsk navn, og vil heretter omtales som The HSMAI Day:

More about The HSMAI Day

The HSMAI Day is a full day program meant to give you and your team an overview of what is going on in the industry. Trends, numbers and updates you need – and topics that HSMAI believes are important that we as an industry focus on. This year one of the important topics will be Winning for customers and company culture. The HSMAI Day will take place in several countries – all with some national adjustments.

The target group for The HSMAI Day is national and regional leaders in Marketing, Sales, Revenue Management, Distribution and Culture & People. If you are a Managing director in the hospitality and travel industry or a General Manager at a hotel: bring your management team!