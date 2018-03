Ängelholmshoteller ønskes velkommen til Best Western Hotels & Resorts

Storsatsingen Best Western Plus HUS 57 og det populære Hotell Erikslund blir en del av Skandinavias største hotellfamilie, Best Western Hotels & Resorts. Med de nye tilskuddene forsterker hotellkjeden sin posisjon nordvest i Skåne, heter det i en pressemelding.

Best Western Plus HUS 57, som åpnet dørene 15. mars, er et toppmoderne designhotell, med en uttalt ambisjon om å bli Ängelholm-beboernes selvsagte møteplass. Hotellet lokker med store sosiale områder, med kafé, bar og restaurant. HUS 57 drives av Pia Hansson og Mattias Frisk, som deler på direktør-rollen. HUS 57 går inn i kjeden som et Best Western Plus-hotell, et varemerke som kjennetegner hoteller med godt servicenivå og høy standard.

– Vi kjenner oss veldig igjen i tankene Best Western har rundt hvordan HUS 57 skal fungere som lokal møteplass. Vi ønsker å være til stede for ängelholmerne, uansett hva de ønsker å gjøre: jobbe, ta en kaffe, spise eller ta et glass. Vi har også planer om å jobbe med kultur og musikk fremover, sier Mathias Frisk, deleier og direktør på HUS 57.

Best Western Hotels & Resorts drives av lokale entreprenører, og kjernen i hotellfamilien er et sterkt lokalt engasjement på samtlige destinasjoner der hotellkjeden driver virksomhet.

Det populære Hotell Erikslund i Ängelholm heter fra og med 15. mars Best Western Hotell Erikslund. Hotellet har et bredt tilbud, som vender seg både til turister og lokalbefolkningen. Dette har lenge vært et populært sted for konferanser, takket være den unike beliggenheten mellom Ängelholm og Helsingborg. For å styrke sin posisjon mot lokalbefolkningen ytterligere, er restauranter, spa og et stort treningsanlegg på 500 m² tilgjengelig for alle.

– Vi ser frem til å styrke vår posisjon i Ängelholm med to hoteller, som både har tydelig lokal forankring og en genuin interesse for ängelholmerne. Med HUS 57 og Hotell Erikslund i familien utvider vi nettverket av unike hotellkonsepter som utgjør kjernen i Best Western Hotels & Resorts, sier Johan Michelson, sverigesjef i Best Western Hotels & Resorts.

Foto: Best Western Hotell Erikslund. Foto fra Best Western Hotels & Resorts.