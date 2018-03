Clarion Hotel kåret til Nordens beste hotellkjede

Torsdag mottok Clarion Hotel prisen Nordens beste hotellkjede på Business Travel Awards i Helsingfors. I løpet av samme utdeling mottok også Nordic Choice Hotels prisen for beste salgsorganisasjon, skriver Clarion Hotel i en pressemelding.

Det var stolte medarbeidere fra Clarion Hotel som i går gjestet scenen i Helsingfors, og tok imot prisen for Nordens beste hotellkjede. Prisen Business Travel Awards deles ut under det årlige arrangementet Nordic Business Travel Summit.

– Vi er fantastisk stolte over å få ta imot prisen for vårt nordiske nærvær. Dette er en pris som baseres på en undersøkelse blant de 350 største selskapene innen businessrelaterte reiser i Norden. At de har stemt frem oss, er en kvittering for at vi som kjede leverer over landegrensene, sier Henrik Berghult, Senior Vice President Clarion Hotel.

Det er nå halvannet år siden Clarion som kjede entret det finske markedet.

– Mot slutten av 2016 åpnet vi ikke bare ett, men to hoteller i Finland. Clarion Hotel Helsinki og Clarion Hotel Helsinki Airport befester virkelig Clarion Hotel som et pasjonert varemerke, med levende møteplasser for både hotellgjester og lokalbefolkningen, fortsetter Berghult.

Nordic Business Travel Award er et samarbeid mellom fire medlemsorganisasjoner i Danmark, Finland, Norge og sverige (DBTA, FBTA, NBTA, SBTA) , som nå har vurdert de ulike reiseleverandørene selskapene bruker i forretningsreiser. I kategorien Nordens beste hotellkjede var de nominerte Clarion Hotel, Scandic Hotels samt den finske hotellkjeden Sokos Hotels.

Både dag- og kveldsprogrammet ble holdt på Clarion Hotel Helsinki, og på plass var både representanter for hotellene samt Nordic Choice Hotels salgsavdeling, som vant prisen for beste nordiske salgsorganisasjon. Øvrige nominerte i kategorien var BCD Travel og First Card.

Foto: Clarion Hotel var stolte mottagere av prisen «Nordens beste hotellkjede» under Nordic Business Travel Awards i Helsingfors torsdag 15. mars 2016. Foto fra Clarion Hotel.