Nordic Choice Hotels kåret til en av Norges beste arbeidsplasser

Under kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser tirsdag 20. mars, havnet Nordic Choice Hotels blant topp ti i kategorien for bedrifter med over 500 ansatte. Kåringen baseres på analyser og undersøkelser utført av Great Place to Work, skriver hotellkjeden i en pressemelding.

Det globale konsulent- og analyseinstituttet Great Place to Work jobber med å kartlegge og støtte bedrifter og organisasjoner i utviklingen av gode og bærekraftige arbeidsplasser. Under den årlige kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser, landet Nordic Choice Hotels to plasseringer høyere enn i fjor, på en syvende plass.

– I Nordic Choice Hotels er vi utrolig stolte av kulturen vår, og jobber målrettet for å være en verdibasert, mangfoldig og annerledes arbeidsplass for våre 16.000 ansatte. Hos oss skal man ha mulighet til å utvikle seg, oppleve at man har stor frihet til å prøve og feile, og at man bidrar til å bygge et bærekraftig selskap, som tar ansvar for samfunnet og planeten. Det er derfor utrolig hyggelig at dette gjenspeiler seg i kåringen av Norges beste arbeidsplasser, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Les mer om å jobbe i Nordic Choice Hotels her.

I juryens begrunnelse trekkes Nordic Choice Hotels’ arbeid med å skape en god kultur for og sammen med medarbeiderne frem som viktig for tildelingen. I tillegg fremheves fokuset på mangfold og inkludering, samt at medarbeiderne føler et stort kollegialt samhold og stolthet over arbeidsplassen sin.

– Nordic Choice Hotels har et aktivt og uttalt fokus på mangfold, likestilling og toleranse på arbeidsplassen. Selskapet er blant Nordens største, og de jobber daglig med å skape en god kultur for sine medarbeidere. Det lønner seg, og de siste årene har Nordic Choice Hotels landet topp ti-plasseringer på kåringen over Norges beste arbeidsplasser. I år forbedrer de seg to plasser, sammenlignet med fjoråret, og med en konkurranse som blir stadig tøffere, er denne utviklingen utrolig sterk, sier Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work Norge.

Kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser ble avholdt i Samfunnssalen i Oslo 20. mars 2018.

Foto: Fra Nordic Choice Hotels’ årlige medarbeidersamling, Vinterkonferansen. Foto fra Nordic Choice Hotels.