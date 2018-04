Singapore Airlines kåret til verdens beste flyselskap

Tripadvisors brukere har kåret Singapore Airlines til verdens beste flyselskap i kategorien «Travellers’ Choice Awards for Airlines 2018». Flyselskapet har i tillegg utmerket seg i syv andre kategorier, blant annet har selskapet vunnet både kategorien verdens beste økonomiklasse og verdens beste First Class, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Flyselskapet vant kategorien «Travellers’ Choice Awards for Airlines 2018» på bakgrunn av sin enestående service, kvalitet og verdi for pengene.

Det er reisende over hele verden som har stemt frem flyselskapet til verdens beste, og TripAdvisor har lagt en tolvmåneders periode til grunn for kåringen.

– Det er en ære å vinne kategorien TripAdvisor Travellers’ Choice Awards for Airlines 2018. Utmerkelsen er et bevis for målrettet og dedikert arbeid, utført av våre ansatte over hele verden. Det er de som sørger for at vi som selskap opprettholder og sikrer at vi er konkurransedyktige på et globalt nivå, sier General Manger Nordics, Erwin Widjaja.

– Vår business-modell er basert på tre grunnpilarer; være ledende innen produktutvikling, ha enestående service og et attraktivt rutenettverk. Vi har investert og investerer tungt innen alle de tre områdene, for å hele tiden kunne møte våre kunders forventninger – både på bakken og i luften.

Verdens beste økonomiklasse og verdens beste First Class

I tillegg til å ha blitt kåret til «Best Airline in the World» har Singapore Airlines utmerket seg i hele syv kategorier til, i Tripadvisos store kåring;

Best International First Class – World

Best Economy Class – World

Best Airline – Asia

Best International First Class – Asia

Best Economy Class – Asia

Travellers’ Choice Business Class – Asia

Travellers’ Choice Premium Economy Class – Asia

Foto: De nye suitene til Singapore Airlines er som hotellrom i luften. Her fra en dobbel-suite. Foto fra Singapore Airlines.