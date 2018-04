Storsatsing på mat og drikke i Nordic Choice Hotels

Nordic Choice Hotels etablerer en ny organisasjon, med bærekraftig mat og drikke i fokus. Avdelingen skal ledes av Fredrik Blomberg, som får tittelen Director of Food & Beverage. Meningen med den nye organisasjonen er fortsatt utvikling av matopplevelsen for gjestene, samt å ligge i forkant i bærekraftspørsmål.

En tredel av Nordic Choice Hotels’ omsetning kommer fra servering av mat og drikke. Matopplevelser er et stadig viktigere område for dagens reisende, og et område som er i konstant endring. For å fortsette utviklingen, kunne tilby gjestene bærekraftige mat- og drikkeopplevelser, og å bli Nordens mest ettertraktede arbeidsplass for kokker- og restaurantpersonell, opprettes nå en ny organisasjon i Nordic Choice Hotels. Den nye avdelingen skal altså ledes av Blomberg, ifølge en pressemelding fra hotellkjeden.

– Vi skal ikke bare tilby våre gjester gode opplevelser i våre restauranter. Vi skal etablere oss som stedet hvor nordiske matopplevelser i hotellbransjen skapes og utvikles. Siden 2013 har Fredrik Blomberg ledet arbeidet med å etablere Clarion Hotel Post og restaurantene Norda og Vrå, som Vest-Sveriges mest interessante og populære arena for opplevelser. Som tidligere restauratør, og nå som administrerende direktør for et av Sveriges største hoteller, har han en uovertruffen kompetanse, som vi nå tilfører alle kjedene og de seks landene vi opererer i. Jeg er utrolig glad for at han har takket ja til å lede dette viktige området for selskapet, sier Katalin Paldeak, Chief Operating Officer i Nordic Choice Hotels.

Blomberg, som de siste årene har vært administrerende hotelldirektør for Clarion Hotel Post, har bakgrunn som restauratør i Spania. Den nye organisasjon vil bestå av ytterligere åtte personer, med utvikling av mat, drikke og virksomhetsutvikling i fokus.

– Jeg brenner for å gi våre gjester opplevelser som overgår deres forventninger. Mitt mål er at teamet skal ta F&B-området til helt nye nivåer, hvor vi fokuserer på å forene de beste smakskombinasjoner med bærekraft som grunntanke. Vi skal rett og slett bli best på å gi gjestene den beste maten, som de kan spise med god samvittighet, sier Fredrik Blomberg.

Et område man vil prioritere, er å øke yrkets status. I ett tiår har søknadstallene vært synkende for kokk- og servitørfag i videregående skole. Yrkene er preget av mangel på arbeidskraft, og for å bedre tilgangen på faglig dyktige medarbeidere, ønsker man i Nordic Choice Hotels å utvikle yrkene, slik at man kan gjøre dem mer attraktive.

– Dersom man ønsker en kreativ jobb, med mulighet for å reise, oppleve nye kulturer, treffe mennesker, og i tillegg elsker mat og drikke, så fins det ingen bedre bransje. Vi må bli bedre ambassadører for yrket. Dette er en prioritet for meg og for Nordic Choice Hotels, sier Fredrik Blomberg.

Han tiltrer sin nye stilling 1. september i år, og organisasjonen vil bli besatt i løpet av året.

Foto: Fredrik Blomberg. Foto fra Nordic Choice Hotels.