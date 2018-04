Nytt prestisjeprosjekt inntar hotell-Oslo: Amerikalinjen

Det største prestisjeprosjektet på Oslos hotellmarked siden THE THIEF er satt i gang ved hovedstadens store knutepunkt.

– Vi skal vekke Jernbanetorget til live, som et sted folk møtes og er, ikke bare haster forbi. Munchmuseet, Deichmanske og selvsagt Operaen får et unikt hotellprodukt som nabo, med gjenopplivingen av hovedkvarteret til Den Norske Amerikalinje. Vi skal gi dette ikoniske bygget en renessanse, og gjøre det til et pulserende og varmt sted å være og møtes, i selve inngangsporten til Oslo. Beliggenheten, som «vokter» av Jernbanetorget, kunne ikke vært bedre, sier hotelldirektør Wilhelm Hartwig.

Utrolig potent

Bygget han både prater om og skal forvalte, er kjent som hovedkvarteret til rederiet Den Norske Amerikalinje, som åpnet i 1919. Det var her drømmene om USA-utvandringen ble formalisert. Nå fylles huset med liv igjen, 100 år senere. Bare ordet «Amerikalinjen» får det til å gløde hos Hartwig.

– Vi må huske på at det var de tøffeste folka som tok med seg sine drømmer og dro. Mennesker fulle av mot og utforskertrang. I en hundreårsperiode fra 1830 til 1930, var det nesten 900.000 nordmenn som krysset Atlanterhavet. Det er en del av vår felles kulturarv, og det er så rikt. På den ene siden har du jomfruturen i 1913, med emigranter som skulle søke et bedre liv, og finne lykken i Amerika. Men du har også avslutningen på 1970-tallet, hvor Amerikalinjen var kjent som eksklusive cruiseskip, for noen av verdens rikeste mennesker. Det er en så utrolig potent historie. Jeg har følt mye på hvordan vi respektfullt, smakfullt, men samtidig progressivt, skal forvalte dette. For dette skal ikke bli et museum med gamle Amerikalinje-effekter. Det er ikke der vi skal. Her er det konstant bevegelse, og beliggenheten står til 10 av 10, sier Hartwig.

Vil gi autentiske opplevelser

Ansvaret for å fylle hotellet med mening, og å utvikle et raffinert konsept, er det ingen ringere enn Siri Løining som har fått. Hun har tidligere vært både prosjektleder og konseptutvikler for THE THIEF, og hotellsjef på Grand Hotel. Få kjenner Hotell-Oslo bedre enn henne, og hun er klar på hva som kreves.

– Stadig flere vil ha autentiske opplevelser, også i vår bransje. Det vi gjør nå, er å skape et moderne boutique-hotell for den moderne reisende. Samtidig skal vi også sørge for å ivareta historien, og gjøre den kjent for et nytt publikum. Derfor blir det gøy å kunne vise frem samarbeidet med Hadeland Glassverk, hvor vi har vært i deres arkiver og funnet frem en glass-serie de leverte til skipene tilbake på 1950-tallet. Vi skal også lage et barkart, med mange av de klassiske drinkene, som ble servert under tiden som cruiseskip, forteller Løining.

Hun er opptatt av å understreke fordelene med å være annerledes.

– Vi er jo omringet av kjedehoteller, og det bare understreker at vi er utforskeren i et område i enorm utvikling. Og vi vil at gjestene våre skal utforske, uansett om det blir i form av byen vår eller huset vårt, sier Løining.

Stordalen er trygg på suksess

Tiden frem mot åpningen i 2019 blir både hektisk og spennende. En av de viktigste oppgavene for Hartwig & co blir å sørge for at Oslo-beboerne også tar det nye tilbudet i bruk, ikke bare de tilreisende.

– Jeg tror vi kommer til å ha mange bevisste gjester, som er interessert i unike opplevelser og hidden gems. Og jeg tror mange av dem ønsker å oppleve det lokalbefolkningen gjør. Derfor blir hele mat- og drikkeoperasjonen vår viktig: restauranten, baren og klubben. Vi må fylle de stedene med folk. Oslo-folk. Klarer vi det, kommer også de 122 rommene våre til å ta del i det. Gjestene skal ikke behøve å spørre oss om hva som er den kuleste restauranten eller klubben i Oslo, sier han ambisiøst.

Det er som musikk i ørene til eier Petter A. Stordalen. Det er nemlig langt fra tilfeldig at hotellkongen har investert så tungt i akkurat dette området.

– Vi gikk all in da vi åpnet THE THIEF for fem år siden, nå gjør vi det igjen. Amerikalinjen blir et fantastisk og unikt tilskudd, både for Oslo og for Nordic Hotels & Resorts, en portefølje bestående av frittstående hoteller. Dette er nok den kvadratkilometeren vi har investert mest penger i gjennom tidene. Sammen med gjenåpningen av Clarion Hotel The Hub, og den etterlengtede åpningen av Clarion Bjørvika, vil Amerikalinjen sørge for energi, engasjement og entusiasme, i et område ingen så potensial i for noen år siden. Her blir det en bredde i tilbud for alle og enhver, sier Stordalen, som også har tre Comfort-hoteller rundt Jernbanetorget.

Tiden er moden

Oslo-mannen Hartwig er enig med «sjefen», og helt sikker på at hotellet vil fylle et behov.

– Jeg mener vi absolutt er et etterlengtet hotell på Oslo-scenen, for hele approachen vår er veldig annerledes. Vårt ønske er å skape et hotell- og restauranthus som setter det bankende hjertet til Oslo på kartet. Gjennom spennende partnerskap og sterk lokal forankring, skal vi skape liv i et område som har vært ganske dødt. Bare se på Youngstorget. For 10-15 år siden var det ikke folk der, men nå er det det kuleste stedet du kan dra til på en fredag i Oslo. Jeg er sikker på at det samme vil skje rundt Jernbanetorget. Tiden er moden for det. Og for Amerikalinjen, mener Hartwig.

Fakta om Amerikalinjen

Amerikalinjen åpner i mars 2019.

Hotellet får 122 delikate rom og suiter.

Hotelldirektør Wilhelm Hartwig.

Opprinnelige bygge arkitekter er Andreas Bjercke og Georg Eliassen som sto ferdig i 1919.

Arkitekt for ombyggingen av huset til hotell er Kritt Arkitekter.

Finske Puroplan står for interiøret.

Gårdeier: Sparebank 1 Forsikring

Operatør: Nordic Hotels & Resorts