Digitaliseringssjef i Nordic Choice Hotels på topp 20 blant Europas reiselivsledere

Lisa Farrar, Chief Digital Officer i Nordic Choice Hotels, er kåret til en av de 20 fremste kommersielle lederne i europeisk reiseliv. Hun får prisen for nybrottsarbeid som ikke bare gagner selskapet, men som også påvirker hele bransjen.

Under HSMAI Region Europe Awards ble hun tirsdag 10. april kåret til en av Europas fremste kommersielle ledere innen reiselivsbransjen. Farrar har lang fartstid i bransjen, og siden 2016 har hun ledet Nordic Choice Hotels’ digitale transformasjon, og satsing på å skape verdens beste gjestereise.

– Digitalisering og ny teknologi gir mennesker i dag et hav av muligheter, som vi bare kunne drømt om for ti år siden, det gjelder ikke minst for hotellbransjen. Det er utrolig viktig at vi ikke sover i timen, men bruker disse mulighetene til å gjøre hotellopplevelsen bedre, smidigere og mer effektiv for gjestene. eBerry og Nordic Choice Hotels har fått til mye, og jeg er utrolig stolt over arbeidet som har vært gjort, både på hoteller og sentralt de siste årene. Denne utmerkelsen hører dem til. Men samtidig lover vi at dette bare er begynnelsen, sier Lisa Farrar.

Hun leder Nordic Choice Hotels’ teknologi- og digitaliseringsselskap, eBerry. Blant begrunnelsene som trekkes frem for tildelingen av topp 20-plassen, kommer eBerry og Nordic Choice Hotels’ innsats for å levere flere «firsts» i hotellbransjen, blant annet Nordens første fullverdige hotellapp, i tillegg til å lede an innovasjonstakten med bruken av Bots og AI, for å levere en sømløs gjesteopplevelse.

Mer om Nordic Choice Hotels’ app her.

– Hotell- og reiselivsbransjen trenger kreative tenkere og innovatører. HSMAI Region Europe Top 20 hyller dem som leder an i hotell-, reiseliv- og turistbransjen, og det de har fått til. Menneskene som er nominert til denne listen har også hatt en betydelig positiv innvirkning på bransjen som helhet, også utover eget selskap, sier Ingunn Hofseth, administrerende direktør i HSMAI Region Europe.

Mer om prisen her.

Listen over Europas 20 fremste reiselivsledere gjelder for hele 2018, og utgjør et forum som vil utveksle erfaringer og diskutere fremtidens reiseliv i året som kommer.

Foto: Lisa Farrar, Chief Digital Officer i Nordic Choice Hotels. Foto fra Nordic Choice Hotels.