WINNING FOR CUSTOMERS – «kundevinneren»

Marginene for å trå feil er blitt mye mindre. Aktører som Tripadvisor, Trivago med flere, blir bare bedre og bedre på å fortelle hva bedriftene faktisk leverer, og hva kundene faktisk vil ha. Dette reduserer marginene for feilskjær ytterligere.

Morgendagens vinnere er de som investerer i sin bedriftskultur, og tar kundeopplevelsen inn i styrerommet! The Service Pledge – eller Serviceløftet på norsk – er en metode og et program som gjør nettopp det. Det er ikke et servicekurs eller treningsprogram, men snarere et program for endringsledelse, og er HSMAI Region Europes nye storsatsing.

Service Pledge – Serviceløfte

Et program for morgendagens vinnere

Fullt program: Bedriftsinterne workshops i egen bedrift

De fleste bedrifter har en visjon. Mange har også et sett med verdier. Like viktig bør det være å ha et SERVICELØFTE (service pledge). Dette er noe av hva Service Pledge-programmet vil være med på å utforme.

Winning for Customers – The Service Pledge-programmet er delt inn i fire moduler med fem bedriftsinterne halvdags workshops som går over en periode på 9 måneder, med veiledning av sertifiserte Executive Coaches (inn med presentasjon av alle coachene) både under og i mellom samlingene.

Vi tilbyr også miniprogram med tre intensive dager i London, HSMAI Day + 2 workshop dager (fredag, lørdag og søndag). Les mer

Serviceløftet bygges over 4 grunnpilarer

For å introdusere og implementere et serviceløfte vil hovedfokuset ligge på hvordan tiltakene i de fire grunnpilarene i programmet (som skissert i figuren t.h.) integreres internt, for å kunne utgjøre en betydelig forskjell på hvordan kundeopplevelsen oppfattes eksternt, og for å bygge troverdigheten til bedriftens serviceløfte.

Som del av programmet benyttes et utviklet online servicespill, for gi bedre innsikt på en litt morsom måte, og bruk av kundeopplevelsesdata for organisasjonen innsamlet av en ekstern samarbeidspartner. I tillegg får deltagerne tilgang til en digital kunnskapsbank med internasjonale case/eksempler.

«For many years I have wondered what strategy is most important amongst the many. I now believe the Winning for Customers – The Service Pledge is the single best,» – Mike Leven, longtime industry leader and international “hotel icon” in a recent remark to HSMAI Region Europe.

Les mer om innholdet i modulene her.

Serviceløftet handler om å ha betydelig innvirkning på:

Kundelojalitet

Kundens beslutningsgrunnlag

Referanser fra kunder og ansatte

Omdømme

Målbart gjennom:

Ratings

Resultater

Programmet tilpasses destinasjoner, enkeltbedrifter eller flere bedrifter som ønsker å gå sammen om et program.

Ta kontakt med prosjektleder Linda M. Ramberg, lmr@hsmai.eu, mobil 928 03 694 for mer informasjon.