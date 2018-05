Scandic med navnebytte og i ny drakt på Kokstad, Bergen

Torsdag 3. mai endret Scandic Bergen Airport navn til Scandic Kokstad. Navneendringen markerer også at hotellet har gjennomgått en omfattende oppussing, og er blitt et spesielt tilpasset hotellprodukt for familier, idrettssegmentet og langtidsboende gjester.

Kokstad, som ligger cirka 2,5 kilometer fra Bergen Lufthavn, er et næringslivsområde i utvikling, med mange små og mellomstore bedrifter. Etter at Scandic Flesland Airport åpnet sist år, er ikke Scandic Kokstad lenger Scandic-kjedens nærmeste hotell til flyplassen. Det gjør at Scandic Kokstad nå henvender seg mot flere gjestegrupper enn hva man tradisjonelt forbinder med et flyplasshotell, skriver Scandic Hotels i en pressemelding.

Etter en omfattende oppussing, som har pågått gjennom vinteren, tilbyr Scandic Kokstad 199 rom, hvorav 145 er nyoppusset i 2018. I tillegg er alle fellesarealer, som lobby, restaurant og treningsrom, pusset opp.

Egen etasje tilpasset langtidsopphold

32 av de nye rommene befinner seg i en egen etasje, spesielt tilpasset langtidsboende gjester og deres behov.

– Langtidsopphold er et nytt satsingsområde for oss, og et segment som ikke har hatt et fullgodt tilbud i området, sier hotelldirektør Geir Anker Olsen, og fortsetter:

– Derfor har vi viet en hel etasje til disse gjestene, med eget fellesareal med muligheter for å vaske tøy, underholdning og mulighet for å lage kaffe. Langtidsboende gjester tilbys også et garderobeskap, der man kan legge igjen klær og eiendeler til neste besøk.

På rommene fins fasiliteter gjester som bor over en lengre periode setter pris, på som minikjøkken, ekstra gode senger, større TV og god skapplass. Tilbudet for langtidsboende gjester er som skreddersydd for blant annet bedrifter som har ansatte på prosjektarbeid.

Et helt nytt trimrom, med tilhørende velværeavdeling, er også bygget til glede for alle gjester.

– Treningsrommet vårt står ikke tilbake for et hvilket som helst treningsstudio, og vi tror gode treningsmuligheter er viktig for mange av våre gjester, men kanskje spesielt for dem som bor på hotell i lengre perioder om gangen.

Ønsker alle velkommen

Familier og idrettslag som gjerne etterspør muligheter for flere senger på rommene, er også blitt ivaretatt på Scandic Kokstad. 38 familierom er nå på plass, og her kan man bo inntil fire på rommene, hvor to av sengene er integrert i veggen, og kan felles ned ved behov.

I nærområdet finnes både lekeland, trampolinepark og stor bowlinghall. Scandic Kokstad ønsker også å være et «lekent» hotell, og med nytt lekerom, med blant annet klatrevegg og zip-line, samt tilbud som shuffleboard, dart, biljard, fotballl- og hockeyspill, fins det muligheter for morsomme aktiviteter, for små og store.

– Hva med shuffleboard med «greasy» fingermat og noe godt å drikke, spør hotelldirektøren.

Scandic er opptatt av god tilgjengelighet for alle gjester på sine hoteller, og på Scandic Kokstad har to nye tilgjengelighetsrom blitt bygget i første etasje.

– Her har vi seng som kan heves og senkes, og et stort baderom, der man kan kjøre rullestol inn i dusjen om nødvendig. I tilknytning til rommene finnes det også et ledsagerrom.

Ny hotelldirektør sjekker inn

Oppussingen har kostet 31 millioner kroner, og Anker Olsen er storfornøyd med resultatet.

– Jeg synes vi har fått veldig mye igjen for pengene, og Fleslands første flyplasshotell har aldri vært mer tidsriktig enn det er i dag.

«Nytt» hotell og navneskifte er ikke de eneste endringene på Scandic Kokstad. Geir Anker Olsen har i en periode ledet både Scandic Kokstad og Scandic Bergen City, men nå er han i ferd med å sjekke ut av Scandic Kokstad, for å ha fullt fokus på hotellet i Bergen sentrum. Inn kommer Torgrim Viken, som er hotellutdannet fra Ecole hôtelière de Lausanne i Sveits. Viken har erfaring fra Sjøforsvaret, og flytter nå hjem til Norge etter en periode som Resident Manager i Thailand.

– Jeg ønsker Torgrim lykke til, og jeg kunne ikke ha vært mer fornøyd med i hvilken stand han nå overtar Scandic Kokstad, sier Anker Olsen.

Foto: Fra et parti i Scandic Kokstads lobby i Bergen. Foto fra Scandic Hotels.