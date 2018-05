Jobber du som leder eller annen nøkkelperson i hotell og reiselivsbransjen så bør du sikre deg plass på HSMAI Dagen mandag 24. september på Hotel Continental. Der blir det stinn brakke og HSMAIs medlemmer vil bli prioritert. Vi har nemlig sikret oss Steve Bartlett til å komme. Han vil holde over en times tid engasjerende foredrag etterfulgt av at han blir intervjuet grundig på scenen.

Temaet er som følger:

Slik unngår du å bli helt ubetydelig i 2018

– Sosiale medier-oppskrift for merkevarer, hva er det neste store innen sosiale medier, og hvordan sikre at du ligger i forkant av utviklingen i år?

Ved Steve Bartlett, CEO, Social Chain

Steve (25) er CEO i The Social Chain Group, som årlig omsetter for over 100 millioner Britiske pund og består av 20 selskaper innen markedsføring, media, handel og teknologi.

Møt denne unike unge lederen som vi kan lære så mye av de av oss som vil. Det er ikke til å tro at han bare er 25 år. Han grunnla to av gruppens flaggskip, Social Chain og Media Chain. I dag er Social Chain Europas ledende byrå innen sosial markedsføring, og arbeider med merkevarer som Coca-Cola, Apple, FIFA og Warner Music. Media Chain er blant verdens største eierselskaper i mediabransjen, med milliarder av brukere verden over. I dag er Steve en etablert foredragsholder og investor, og ble nylig kåret til den mest innflytelsesrike unge entreprenøren i bransjen. Vi kommer til å avslutte sesjonen med et intervju med ham, om endringene i forbrukeradferden i hotell- og reiselivsbransjen, slik han ser det. Fokus vil være på det skiftende mediaforbruket: Den digitale tidsalderen.

What is your evaluation of the presentation «How to avoid being completely irrelevant in 2018.» By Steve Bartlett, CEO, Social Chain?

HSMAI Region Europe inviterte han som en av flere hoved foredragsholdere på vår europeiske konferanse som vi arrangerte i Amsterdam i april. Det var en opplevelse for de aller fleste av de over 220 deltagerne som deltok der. Se på evalueringen i bildet i artikkelen over. Tror ikke vi har sett maken. Hans agenda er rimelige fullbooket gjennom hele året da alle vil ha en del av han. Våre amerikanske kolleger som deltok i Amsterdam inviterte han med en gang til deres hoved konferanse i New York i januar og nå kan vi fortelle deg at vi har vi sikret oss han til Oslo og HSMAI Dagen mandag 24. september i år. Så glad for det.

Generelt for HSMAI Dagen kan vi love deg et engasjerende program, som varer hele dagen. Det blir konkret og matnyttig, slik at du kan nyttiggjøre deg dette umiddelbart på egen arbeidsplass.

Dersom bedriften du jobber for er HSMAI-medlem, og du jobber i selve bransjen, kan dere få én til tre deltagere med kostnadsfritt. (pr. juridiske enhet) Dette er nytt av året, i forbindelse med alle endringene og de nye medlems prisene, og det er det samme i andre land hvor dette arrangeres.

Noen av våre medlemsbedrifter har enda flere medlemmer, og kan dermed ha med flere. Dette gjelder ikke de få som har personlig medlemskap, men de får, som tidligere, den reduserte HSMAI-medlemsprisen.

Kontakt Benedicte på bgb@hsmai.no om du har spørsmål rundt dette og medlemskapet deres.

Ha en fantastisk 17. mai feiring i morgen!

Ingunn Hofseth

President & CEO

HSMAI Region Europe