Marianne Høybakk ny hotel manager på Clarion Hotel The Hub

Marianne Høybakk har, som hotel manager ved Clarion Hotel The Edge i Tromsø, vunnet og vært nominert til en lang rekke priser, for sitt talent og lederskap i bransjen. Nå har hun fått toppjobben som hotel manager på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

– Clarion er et veldig godt sted å lære og utvikle seg innen hotellfaget, omgitt av dyktige kolleger og herlige gjester. Etter fantastiske år i Tromsø, gleder jeg meg nå til å være med på oppstarten av Oslos nye storstue, The Hub, sier Marianne Høybakk, ny hotellsjef på Clarion Hotel The Hub.

Høybakk er bare 28 år, men har rukket å opparbeide seg en solid lederkompetanse, etter å ha vært med på oppstarten av Clarion Hotel The Edge i Tromsø. For ett år siden vant hotellet Best International Clarion Hotel of the Year, i konkurranse med hoteller fra hele verden. I år er hotellet stemt frem som Nord-Norges beste på TripAdvisor. I 2017 vant Marianne selv prisen Department Manager of the Year i Clarion Hotels, og var i år nominert til HSMAIs Årets Unge Leder i Reisebransjen, og blant de nominerte i NHO Reiselivs kåring av NHO Reiselivs Unge Ledertalent.

– Jeg kom til hotellet som resepsjonssjef, og fikk etterhvert også ansvaret for husøkonomavdelingen, før jeg ble hotel manager for to og et halvt år siden. Hotelldirektør Øyvind Alapnes og kollegene på The Edge har virkelig gitt meg muligheten til å utvikle meg. Jeg elsker å se både fornøyde gjester og fornøyde medarbeidere, og jeg gleder meg til å skape magiske hotelløyeblikk på The Hub. Til høsten skal vi rekruttere 300 nye kolleger i Oslo. Det er utrolig gøy å få være med å bygge både hotellet og Clarion-kulturen, sier hun.

Clarion Hotel The Hub åpner i mars 2019, og blir nærmeste nabo til Oslo S og Jernbanetorget. Hotellet vil få 810 hotellrom og konferanse- og møteromkapasitet for 1850 mennesker. Hotelldirektør André Schreiner er stolt over å få Marianne Høybakk med i ledergruppen.

– Marianne er et godt eksempel på hvordan dyktige talenter får prøve seg på krevende og spennende oppgaver i Clarion Hotel. Med sin erfaring, fra både oppstart og drift, og ikke minst energi og entusiasme for hotell, er hun perfekt til jobben som hotel manager på The Hub. Vi gleder oss til Marianne er på plass i Oslo i september, sier han.

Foto: Marianne Høybakk, påtroppende hotel manager ved Clarion Hotel The Hub i Oslo. Foto fra Clarion Hotel.