Clarion Hotel inngår eksklusivt samarbeid med Food Pharmacy

Forfatterne og næringjegerne Mia Clase og Lina Nertby Aurells driver sammen den vitenskapelige helsebloggen Food Pharmacy, og podkasten ved samme navn. Disse handler om hvordan gode bakterier i mat kan være en vei til bedre helse. Nå innledes et samarbeid med Clarion Hotel, og sammen vil de inspirere og spre kunnskap om helse og økt livskvalitet.

Utover sponsorat til podkasten, kommer samarbeidet til å innebære forelesninger og andre spennende prosjekter, skriver hotellkjeden i en pressemelding.

– Dette er et samarbeid vi er utrolig glade over, og som passer inn i vårt syn på hvordan vi sammen kan jobbe for at mennesker skal få det bedre. Food Pharmacys filosofi passer godt inn i vår visjon om å øke livskvaliteten til både gjester og medarbeidere. Vi ser også frem til å bli utfordret av Lina og Mia på vår måte å tenke på, og med deres hjelp finne nye, spennende mat- og miljøsatsinger, som styrker visjonen, sier Jessica Castegren, Head of Marketing and communication i Clarion Hotel.

Samarbeidet kickstartes med deres felles prosjekt, EAT FOR ALL, 12. juni, som arrangeres på Clarion Sign i Stockholm. Formålet med eventet er å sammen løfte frem og demokratisere de spørsmål som tas opp under EAT Stockholm Food Forum 11. – 12. juni 2018, som retter seg mot beslutningstagere innen forskning, politikk og næringsliv.

Under EAT FOR ALL ønskes alle velkommen til å delta på en inspirerende forelesning av Food Pharmacy, etterfulgt av en Green Table dinner, i samarbeid med Marcus Samuelsson/Kitchen & Table. Her er den spesielt tilpassede menyen basert på vårens grønne råvarer, i kombinasjon med verdens krydder og smaker.

– Hele tanken med Food Pharmacy går ut på å forbedre folkehelsen, og å gjøre det sunne alternativet enkelt og lystfullt, uten pekepinner. Sammen med Clarion Hotel fant vi en fellesnevner i å øke menneskers livskvalitet. At vi kickstarter med et event for allmennheten, føles helt rett. Under EAT FOR ALL kommer vi til å snakke om brennaktuelle emner, som blant annet hvordan maten påvirker din helse, samt «non waste». Superspennende, sier Mia Clase og Lina Nertby Aurell.

Foto: Forfatterne og næringjegerne Mia Clase og Lina Nertby Aurells, som står bak bloggen og podkasten Food Pharmacy. Foto fra Clarion Hotel.

EAT FOR ALL

Dato: 12. juni

Sted: Clarion Sign Stockholm:

Kl. 17.00 – 18.00 Forelesning Food Pharmacy: Næringsjegerne – Mia & Lina guider oss til sunnere vaner på en enkel og lyst full måte

Kl. 18.30 – 21.00 Green Table Dinner by Marcus Samuelsson: Vårens grønna råvarer kombineres med verdens krydder og smaker.