HSMAI Region Europe inngår samarbeid med Customer Alliance

HSMAI (Hospitality Sales & Marketing Association International) Region Europe har i dag inngått samarbeid med det internasjonale selskapet Customer Alliance, knyttet til Serviceløfte-programmet som nå rulles ut i Europa. HSMAI Region Europe Service Pledge Program – Winning for Customers er kanskje HSMAIs største satsing noensinne. Det er ikke et servicekurs eller treningsprogram, men snarere et program for endringsledelse, og et strategisk verktøy for å stå best mulig rustet til å møte fremtidens kunder.

– HSMAI er tett på internasjonale trender, og ser at fremtidens vinnere vil være de som tar kundeopplevelsen virkelig på alvor, tar kontroll på egne kundedata, og omdømme, referanser og kundenes beslutningsgrunnlag, sier prosjektleder Linda M. Ramberg.

– De fleste bedrifter har en visjon, mange har også et sett med verdier. Like viktig bør det være å ha et serviceløfte, et service pledge, fortsetter hun.

Marginene for å trå feil er blitt mye mindre. Aktører som Tripadvisor og Trivago med flere, blir bare bedre og bedre på å fortelle hva bedriftene faktisk leverer, og hva kundene faktisk vil ha. De som lykkes og oppnår best resultater, er de som investerer i sin bedriftskultur, og tar kundeopplevelsen inn i styrerommet.

Serviceløftet er en metode som gjør nettopp det. Programmet er delt inn i fire moduler: bedriftskultur, intern kommunikasjon, Service Recovery og målinger/kvalitetskontroll. Som del av programmet vil det brukes kundeopplevelses-data, i samarbeid med Customer Alliance.

– Vi er veldig glad for å ha Customer Alliance med på laget. Å ha innsikt og kundedata i alle stadier av kundereisen, blir bare viktigere og viktigere. Leverer vi våre løfter? Håndterer vi misfornøyde kunder, før det får spre seg i sosiale medier? Customer Alliance har vært med i HSMAI i mange år, og kjenner oss godt. Samarbeidet vil tilføre HSMAIs medlemmer fordeler i forbindelse med Serviceløfte-programmet, og det vil også få betydning for våre Service Awards, sier Ingunn Hofseth, President & CEO HSMAI Europe.

– Dette tror vi på! Og vi er glade for å kunne bidra inn i Service Pledge-programmet. Målet for programmet er sammenfallende med Customer Alliances eget mål om å forbedre gjestetilfredshet, service og kommunikasjon i hele reiselivs- og vertskapsnæringen, sier medstifter og COO i Customer Alliance, Torsten Sabel.

14. – 16. september vil næringen kunne få en nyttig smakebit.

HSMAI har laget et miniprogram, med et utdrag av programmet, inklusive workshop, på flotte Chesterfield Mayfair Hotel i London. Her vil naturligvis Customer Alliance også være til stede.

For mer info om Serviceløfte-programmet i London, se her.

HSMAI har utviklet en egen sertifisering, for å veilede og fasilitere programmet, HSMAI Executive Coach Certification, og NHO Reiseliv støtter satsingen.

Målgruppen for programmet er i første omgang hoteller, destinasjonsselskaper, opplevelsestilbydere, handel, restauranter og andre reiselivsbedrifter som jobber med service på et strategisk nivå idag.

