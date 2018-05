Robert Holan blir hotelldirektør på Clarion Hotel Oslo i Bjørvika

Robert Holan blir hotelldirektør på Clarion Hotel Oslo, nabolagshotellet som åpner i Bjørvika i juni 2019. Han har over 25 års erfaring fra hotell og reiseliv, og har gått gradene fra servitør til hotelldirektør ved flere hoteller i Norge og utlandet. Sist som hotelldirektør på Comfort Hotel Karl Johan i Oslo, et hotell han også ledet åpningen av i 2016, og som i 2017 vant prisen Comfort Hotel of the Year i Norden.

Samtidig har Holan også vært hotelldirektør på Comfort Hotel Grand Central, som i 2017 ble kåret til Comfort Hotel of the Year i Europa. Like over sommeren blir han første ansatte og leder for Clarion Hotel Oslo, som blir et nabolagshotell i internasjonal klass,e med 255 rom, ni møterom og restauranten Kitchen & Table by Marcus Samuelsson på gateplan, heter det i en pressemelding fra hotellkjeden.

– I Bjørvika skal vi ikke bare åpne et nytt hotell, men være med på å skape en helt ny bydel. Clarion Hotel Oslo deler Bjørvikas mål om å være et samlingspunkt for hele Oslo. En fantastisk arena for opplevelser, i landets kultursentrum og Oslos definitive knutepunkt, sier Robert Holan.

Samtidig med ansettelsen av hotelldirektør, har også hotellet fått et navn: Clarion Hotel Oslo, beliggende der besøkende til byen gikk i land for om lag 1000 år siden, og på stedet der de som vil oppleve nye Oslo sjekker inn i dag.

– Hotellet skal ikke først og fremst være en soveplass, men en møteplass. Et sted hvor alle som bor, jobber eller besøker bydelen vil tilbringe tid, enten det er for å spise, oppleve kunst, konserter, bokbad eller rett og slett bare henge. Clarion Hotel Oslo skal fylles med liv, røre og opplevelser, og jeg gleder meg spesielt til å se hva vi får til, i samarbeid med våre fantastiske naboer, sier Holan.

Byggingen av det nye hotellet er allerede godt i gang, og alt er i rute til åpning om drøyt ett år.

– Dette er en stor dag for Clarion, med lansering av både Robert Holan som hotelldirektør, og navnet på hotellet han skal lede. Begge passer perfekt til Bjørvika og nabolaget, som vi er stolte av å få være en del av. Det er ikke hver dag man får være med og sette sitt preg på en helt ny bydel. Vi har allerede etablert et spennende samarbeid med naboene i Bjørvikaforeningen, der Holan får en naturlig rolle fremover, sier Terje Ropstad, driftsdirektør for Clarion Hotel i Norge.

Foto: Robert Holan blir hotelldirektør på Clarion Hotel Oslo. Foto fra Clarion Hotel.