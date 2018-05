Comfort Hotel legger seg inn på rehab for plastmisbruket sitt

Plast er blitt et av verdens største miljøproblemer, og mengden plast i havene våre øker stadig. Comfort Hotel velger nå å skjære kraftig ned på hva de kaller plastmisbruket sitt. I 2020 skal hotellkjeden være fri for all unødvendig bruk av plast, og skal dessuten arbeide for at leverandører og samarbeidspartnere bidrar til at ambisjonen kan innfris.

– Som for alle misbrukere, er første skritt mot en uavhengig tilværelse å erkjenne misbruket sitt. Vi har, sammen med resten av samfunnet, et grovt plastmisbruk, og det er på tide å bekjempe det. Vi søker nå profesjonell hjelp, og legger oss inn på rehab, sier Anna Spjuth, Senior Vice President, Comfort Hotel, i en pressemelding.

Ved hjelp av holdbarhets-coacher kommer hotellkjeden til å gå gjennom all plastbruk, og vil, sammen med leverandører og samarbeidspartnere, se på hvordan plastmisbruket kan minskes, og ved behov erstattes av mer holdbare alternativer. Målet er å være plastfri i 2020.

– Comfort Hotel tilbyr selected service – et annet ord for budsjett, egentlig. Og vi viser at man gjennom å være grei mot lommeboken sin, får en mulighet til også å være grei mot miljøet. Alt unødvendig velges bort, tilbake har du det du trenger som gjest. Overforbrukets tid er forbi. Vi tar bort glass, tannbørster, porsjonspakninger, ballonger, sugerør og andre unødvendige produkter i plast nå. En del av for forretningsidé er å være Easy on the planet, og dette initiativet er en del av det. Sammen med leverandørene våre innleder vi en dialog om hvordan vi kan få alle dagligvarer, rengjøringsprodukter og annet i pakninger som ikke er laget av plast. Men vi trenger også hjelp fra gjestene våre til å bli bedre. For hver idé vi får og kan benytte, kommer gjesten til å belønnes. Å være miljøengasjert skal lønne seg, sier Spjuth.

For hver plastreduserende idé hotellets gjester klekker ut, som hotellet faktisk kan sette ut i livet, deles det ut én gratis hotellnatt. Målet er å være en spydspiss rundt holdbarhet og innovasjon.

– Det finnes utrolige entreprenører og innovatører i verden, og jeg er sikker på at det fremdeles fins mange konkrete og geniale løsninger som ikke er oppdaget ennå. Min drøm er at Comfort Hotel skal fungere som plassen der nettopp slike ideer fanges opp og får leve, avslutter Anna Spjuth.

Ifølge organisasjonen Håll Sverige Rent havner hvert år rundt åtte millioner tonn plast i havene, og de anslår at det i dag flyter rundt 150 millioner tonn plast i vannet. Flytende plastberg blir større dag for dag. Hele 40 prosent av all plastproduksjon brukes til engangspakninger, og det er nettopp disse som havner høyt opp på ti på topp-listene over det vanligste søppelet i havet.

Foto: Plastflaske (arkivfoto fra Pexels).