Clarion Hotel i eksklusivt samarbeid med Dailystory.no

Dailystory.no, nettmagasinet til blant andre Tone Damli og Bertine Zetlitz, har inngått samarbeid med Clarion Hotel, om personlig innholdsmarkedsføring. Nettmagasinet når daglig ut til over 500.000 personer via sitt sosiale nettverk.

Dailystory.no er et nytt livsstilsmagasin på nett, etablert av Line Langmo, Nina Wang Gaarder, Bertine Zetlitz, Tone Damli og Anne Grethe Starheim. Med nye historier hver eneste dag, vil magasinet inspirere leserne på livsstilsområder, som mote, reise, skjønnhet, interiør, mat og helse, samt fokus på norske gründere, skriver Clarion Hotel i en pressemelding.

Dailystorys visjon er å presentere relevante samarbeidspartneres produkter eller budskap med et personlig perspektiv, fra Dailystorys egne influensere – rettet mot riktig målgruppe. Nå har nettmagasinet inngått et samarbeid med Clarion Hotel om personlig innholdsmarkedsføring.

– Vi jobber langsiktig med våre samarbeidspartnere, og ønsker å presentere seriøs og troverdig markedsføring med et personlig utgangspunkt. Vi syns derfor at samarbeidet med Clarion Hotel er veldig spennende. Her får vi muligheten til å lage godt innhold, som er interessant og relevant for våre lesere, og samtidig gi samarbeidspartneren et unikt, ærlig og personlig preg. Vi tror at personlige opplevelser snakker direkte til leseren og målgruppen, og at det derfor vil være en mer troverdig form for historiefortelling, både for kunden, influenseren og leseren, sier daglig leder i Dailystory, Nina Wang Gaarder.

I tillegg til de fem gründerne, bidrar en rekke faste influensere med forskjellig type innhold på Dailystory: Julie Varner, Annema Refsnes, Radical Broccoli (Anette og Susanne Bastviken), Eline Syrdalen, Marlene Sæthre (Mallyandthemoon), Phoebe Hveem, Rikke Krefting og Gunnhild Bjørnsti.

– Vi er stolte over å ha fått til dette spennende samarbeidet. De er midt i vår målgruppe, og kommer til å teste og kvalitetssikre vårt tilbud av hotellopplevelser. Vi har sammen funnet en ny og unik samarbeidsform, som vi har stor tro på, sier Jessica Castengren, direktør for markedsføring og kommunikasjon i Clarion Hotels i Norden.

Dailystory.no startet opp like før jul. Nettmagasinet er i sterk leservekst, og når daglig ut til over 500.000, personer via sitt sosiale nettverk.

Foto: De fem gründerne bak Dailystory.no. Foto fra Clarion Hotel.