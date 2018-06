Quality Hotel søker sprudlende barnefamilie på bilreise

Sommerferien nærmer seg, og for mange nordmenn innebærer det å pakke bilen full og legge ut på reisevei, med ungene i baksetet. For å gjøre bilreisen mer overkommelig, inviterer Quality Hotel én heldig familie til å ta to velfortjente stopp på veien til endelig destinasjon – og teste ut sine hoteller i sommer.

Nesten halvparten av oss nordmenn reiser på bilferie i sommerperioden, og småbarnsforeldre spesielt bør belage seg på hyppige stopp for å holde de minste i sjakk, skriver hotellkjeden i en pressemelding.

– I sommer pakker mange familier bilen, og legger ut på tur for å oppleve alt vårt flotte land har å by på. Det innebærer mange timer i bil for både store og små, som kanskje skulle ønske veien til mål var kortere. Derfor ønsker vi i Quality Hotel å hjelpe en heldig familie litt på vei i sommer, ved å tilby to stopp hos oss, for å oppleve våre sommer-hoteller. Vi har 33 hoteller i Norge, som er spredt ut langs flere reiseruter, fra øst til sør og vest til nord, med aktiviteter for barna – og naturligvis gode parkeringsmuligheter, sier Kjetil Røed, hotelldirektør på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen.

Barnas sommer

Sommeren hos Quality Hotel er tilrettelagt for de minste hotellgjestene. Her får alle barn spennende overraskelser når de sjekker inn, gratis is og en helt egen barnemeny. For å holde aktivitetsnivået oppe, tilbyr hotellene aktivitetsrom med underholdende innhold for store og små, shuffleboard for de konkurranselystne og Fuelbox-kort for de pratsomme. Flere av hotellene har også svømmebasseng og innbydende uteområder, tilrettelagt for lek og moro.

Kom som kaos, dra som familie

– For å vinne morsomme hotellopphold hos oss, oppfordrer vi barnefamilier til å lage en kort videosnutt, som forteller oss hvorfor akkurat de er familien vi søker, og hvordan den planlagte reiseruten ser ut. Vi foreslår hoteller på veien. Jeg håper selvfølgelig at mange planlegger en tur i Stavanger-regionen, slik at jeg selv kan ønske dem velkommen, men uansett hvor ruten går, er jeg sikker på at familien får et minnerikt opphold hos oss, sier Lars Roalkvam, hotelldirektør ved Quality Hotel-kjedens tre hoteller i Stavanger-regionen.

Tilbakemeldinger fra gjester står høyt i kurs hos Quality Hotel, og den heldige vinnerfamilien bes også om å dele sine erfaringer og opplevelser under oppholdet.

– Familien vi ser etter kjenner seg igjen i kaos, rastløshet, mye logistikk og lite søvn, liker å ha det moro sammen, har to-tre barn, gjerne småbarn, og trenger en pause fra bilturen – eller fra svigermors gjesterom. Familien liker å dokumentere store og små hendelser, og er ærlig med tilbakemeldingene, avslutter Roalkvam.

Sånn vinner du

Lag en kort videosnutt, som forteller hvorfor akkurat dere er familien som bør vinne oppholdene, og hvordan reiseruten deres ser ut. Søknadsfrist er 17. juni, og vinneren blir kontaktet per e-post eller telefon innen onsdag 20. juni.

Søknader sendes inn via: qualityhotel.no.

Foto: Barn på bilferie. Foto fra Quality Hotel.