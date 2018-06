Nordic Choice Hotels med rom for alle under Pride

Nordic Choice Hotels går inn som stolt partner av Pride i Helsingfors, Oslo, København, og Europride i Stockholm og Göteborg. For å markere støtte til mangfold og inkludering, gjøres hotelltoaletter i Pride-byene kjønnsnøytrale under de ulike Pride-periodene.

Nordic Choice Hotels går inn som partner for Pride og Europride, og i sommer kommer alle hoteller i selskapet til å markere sin støtte til mangfold og inkludering på tvers av kjønnsidentitet og legning. Over 600 ansatte deltar i parader i ulike nordiske byer, og ulike arrangementer kommer til å gjennomføres på hotellene i kjedene Clarion Hotel, Comfort Hotel og Quality Hotel under Pride-ukene.

– Nordic Choice Hotels sponser Pride fordi vi vil si til verden at vår dør er åpen, uansett hvem du elsker eller hvordan du identifiserer deg. Det interne engasjementet for Pride, likestilling og respekt, er også enormt. Uansett om du heter Ali eller Ola, Kari eller Per, er hunde- eller katteelsker, homo, hetero, bifil eller transe, flyktning eller funksjonshemmet, så er det rom for deg i Nordic Choice Hotels, sier grunnlegger Petter A. Stordalen.

De siste fem årene har Clarion Hotel, en av kjedene i Nordic Choice Hotels, vært partner for Pride. I år er det hele konsernet, med 190 hoteller i Norden og Baltikum, som stiller seg bak budskapet. 2018 blir også første året Europride arrangeres på to steder, i Stockholm og Gøteborg, og arrangørene forventer 20 prosent flere deltagere, sammenlignet med tidligere år

– Vi er utrolig stolte for at Nordic Choice Hotels og deres ansatte fortsetter å støtte opp under likestilling og mangfold. Gjennom flere år har de vært en stabil støttespiller. Takket være hovedpartnere som Nordic Choice Hotels, kan vi fortsette utvidelsen av Oslo Pride, og skape et større rom for vår fantastiske ti dagers feiring av mangfold og inkludering. Gratis og åpent for hele byens befolkning, sier Fredrik Dreyer, festivalsjef for Oslo Pride.

Rom for alle

I over 60 land er det ulovlig å endre kjønn, og i 2018 har Europride derfor valgt å sette fokus på transkjønnedes rettigheter. Gjennom slagordet Voice of change, og opptak av Alex, en transkjønnet person som er i overgang fra kvinne til mann, setter Europride fokus på at alle skal få lov til å være den de er.

Mange transkjønnede opplever det som vanskelig å vite om de skal benytte seg av dame- eller herretoalettet på offentlige steder. Nordic Choice Hotels ønsker å markere sin støtte til saken med slagordet «Room for all», og gjør i den forbindelse toalettene på hoteller i Pride-byene kjønnsnøytrale under de ulike Pride-periodene.

– Det er viktig at folk føler seg velkommen på våre hoteller, uansett hvordan de identifiserer seg. På de fleste nye hoteller i dag er toalettene unisex, men vi vil gjøre en liten ekstra markering under Pride, for å vise vår respekt og støtte til fokusområdet for Pride 2018, sier Stordalen.

Markeringen gjennomføres på alle hotellene i Oslo, Göteborg, Stockholm, København og Helsingfors under de respektive Pride-feiringene. Oslo og Helsinki Pride gjennomføres i juni, Copenhagen Pride gjennomføres i slutten av juli og begynnelsen av august, og det samme gjelder Europride i Stockholm og Göteborg.

Foto: Nordic Choice Hotels gjør toalettene kjønnsnøytrale i Pride-byene under Pride. Bilde fra Nordic Choice Hotels.