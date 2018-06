Scandic best på frokost – vinner i ti fylker

Nå er de beste hotellfrokostene i alle landets fylker kåret av Haugen-Gruppen, i det som regnes som det uoffisielle norgesmesterskapet i hotellfrokost. Scandic befester igjen sin posisjon som hotellkjeden som gir gjestene den aller beste starten på dagen, ifølge en pressemelding fra hotellkjeden.

Mer enn 400 hoteller er blitt vurdert i kåringen Twinings Best Breakfast, også regnet som det uoffisielle norgesmesterskapet i hotellfrokost. 19 fylkesvinnere er valgt ut, og Scandic dominerer konkurransen nok en gang, med majoriteten av fylkesvinnerne – nesten dobbelt så mange fylkesvinnere som nærmeste konkurrent.

I år har Scandic fylkesvinnere i ti av landets fylker, som alle kjemper om en plass i den avgjørende finalen. I tillegg har Scandic fire hoteller som får «utmerkelse for fremragende frokost». Også disse hotellene kan nå finalen til høsten. Hotellkjeden gjør blant annet rent bord på Vestlandet, med seire i samtlige fire fylker. Svein Arild Steen-Mevold (under), administrerende direktør i Scandic Norge, er svært fornøyd med resultatet.

– Frokosten er vår hyllest til gjestene. Alle som bor hos oss på Scandic, skal få en energirik og smakfull start på dagen. Fylkesseirene er dessuten en velfortjent anerkjennelse til alle våre fantastiske medarbeidere, sier han.

Frokosten avgjør hotellvalget

I en fersk undersøkelse YouGov har gjort på vegne av Scandic, svarer nesten ni av ti spurte at de alltid eller som oftest prioriterer frokosten når de overnatter på hotell. I tillegg svarer nesten halvparten at frokosttilbudet er svært viktig for valg av overnattingssted. Felles for de aller fleste reisende er altså begeistringen for hotellfrokosten. Dette motiverer i Scandics satsing på frokost.

– Vi har som mål at Scandic skal være best på frokost. Derfor jobber vi hele tiden med å videreutvikle og forbedre frokosttilbudet. Å ha flertallet av fylkesvinnerne i denne konkurransen, bekrefter at vår innsats gir uttelling. Det at frokost prioriteres når man overnatter på hotell, motiverer oss til å legge inn det lille ekstra hver eneste dag, for at våre gjester skal få servert den beste frokosten, sier Morten Malting, direktør for mat og drikke.

Norsk hotellfrokost i særklasse

Markedssjef i Haugen-Gruppen, Tom Bovim, gleder seg over at konkurransen blir tøffere og tøffere for hvert år, noe som kommer norske hotellgjester til gode.

– Det er spennende å se hvordan mange hoteller har hatt et fantastisk fokus på frokost, og konkurransen er tettere og tøffere enn noensinne, noe som betyr at hotellgjestene får stadig bedre tilbud, sier han.

At nordmenn elsker hotellfrokost, bekreftes ved at cirka 95 prosent av alle gjestene ved Scandics norske hoteller spiser frokost når de overnatter. En annen unik ting ved den norske hotellfrokosten, er at den ved de fleste hoteller er inkludert i prisen.

– Ikke bare er frokosten inkludert, men det er ikke mange andre land som jevnt over tilbyr en hotellfrokost av den kvaliteten og med det utvalget vi har i Norge, fortsetter Malting.

På en typisk Scandic-frokost vil man finne en rekke økologiske produkter, fullverdige alternativer for gluten- eller laktoseintolerante gjester, og i mange frokostbufféer finner man også lokale spesialiteter. Mange av de litt større Scandic-hotellene har egne kokker som står ute i frokostsalen og steker egg, pannekaker og andre retter på bestilling. Noen har dessuten egne baristaer, som sørger for at hotellgjestene får akkurat den kaffen eller teen de ønsker seg, for å få den best mulige starten på dagen.

Om Twinings Best Breakfast

Twinings Best Breakfast regnes som det uoffisielle NM i hotellfrokost. Kåringen arrangeres av Haugen-Gruppen, som er en importør av merkevarer i Skandinavia innen dagligvare, storkjøkken og vin. Konkurransen gjennomføres ved at Haugen-Gruppens konsulenter, som består av kokker og sommelierer, samt en uavhengig jury, vurderer mer enn 400 hoteller rundt om i landet.

Kåringen av Norges beste hotellfrokost kunngjøres i høst. Kriteriene hotellfrokostene vurderes ut fra, er blant annet kvaliteten på produktene, utvalg, presentasjon, informasjon til gjestene, service, atmosfære, renhold og ryddighet. Twinings Best Breakfast arrangeres for 14. året på rad. I fjor var det Scandic Nidelven som gjenerobret frokosttronen, med sin ellevte seier i konkurransen, av 13 mulige.

Fylkesvinnere Twinings Best Breakfast 2018:

Nord-Trøndelag: Scandic Hell, Værnes

Sør-Trøndelag: Scandic Nidelven, Trondheim

Møre og Romsdal: Scandic Parken, Ålesund

Sogn og Fjordane: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde

Hordaland: Scandic Byparken, Bergen

Rogaland: Scandic Maritim, Haugesund

Vest-Agder: Scandic Kristiansand Bystranda

Vestfold: Scandic Park Sandefjord

Buskerud: Scandic Ambassadeur Drammen

Hedmark: Scandic Elgstua, Elverum

Aust-Agder: Thon Hotel Arendal

Telemark: Quality Hotel Skjærgården

Akershus: Thon Hotel Oslo Airport

Oslo: Thon Hotel Rosenkrantz

Oppland: Hafjell Hotel

Østfold: Refsnes Gods

Finnmark: Thon Hotel Kirkenes

Troms: Thon Hotel Harstad

Nordland: Thon Hotel Lofoten

Utmerkelse for fremragende frokost 2018

Akershus: Scandic Fornebu

Møre og Romsdal: Scandic Seilet

Troms: Scandic Ishavshotel

Oslo: Scandic St. Olavs plass

Oslo: Thon Hotel Opera

Oslo: Radisson Blu Plaza Hotel Oslo

Hordaland: Thon Hotel Rosenkrantz Bergen

Nordland: Thon Hotel Nordlys Bodø

Oppland: Nythun Høyfjellsstue

Rogaland: Thon Hotel Stavanger

Sør-Trøndelag: Thon Hotel Gildevangen

Østfold: Støtvig Hotel

Foto: Frokostbufeen på Scandic Park Drammen. Foto fra Scandic Hotels.