Ulf Dalheim skal bygge opp vinbaren ved Britannia Hotel

Britannia Hotel har engasjert VinPuls-gründer, tidligere Adresseavisen-journalist og vinskribent Ulf Dalheim som vin- og konseptansvarlig for den nye vinbaren som åpner i det tradisjonsrike hotellet, som nå er under full renovering, med åpning i april 2019.

– Vi var raskt på banen da Ulf Dalheim sluttet i Adresseavisen og ble ledig på markedet. Han har en sterk posisjon innen vin i Norge, med sin lange karriere som vinjournalist, og har utrolig mye kunnskap om vin, så vel som et bredt kontaktnett i vinbransjen. Ikke bare her i landet, men blant produsenter over hele verden. Ulf er en faglig sterk person, som produsentene ofte inviterer på besøk, for å få hans vurdering av sine viner. Vi har stor tro på at Ulf Dalheim vil kunne bygge opp den unike vinkjelleren og den helt spesielle vinbaren som vi på Britannia Hotel ønsker oss, sier administrerende direktør Mikael Forselius i en pressemelding fra Reitangruppen, som eier hotellet.

Britannia Hotel har gitt Dalheim oppgaven med å etablere en vinbar som skal ha et av Norges største og mest spennende vinkart.

Beæret over oppgaven

– Jeg er selvfølgelig beæret over å bli engasjert til å planlegge og bygge opp en vinbar og en vinkjeller som skal måle seg med de aller beste, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Britannia og jeg har store ambisjoner med denne vinbaren, og jeg har allerede fått lovnader fra berømte, internasjonale produsenter, om at de vil åpne kjellerne sine for oss, slik at Britannia kan få kjøpe gamle viner som ikke lenger er tilgjengelig på det åpne markedet. Også norske importører jeg har snakket med, sier de vil hjelpe til med å skaffe oss sjeldne godbiter. Jeg er overbevist om at vi allerede ved åpningen i april 2019 skal ha viner på vår vinliste, som vinentusiaster vil reise langveis fra for å smake på, sier Ulf Dalheim.

Vinkartet i vinbaren skal ha sterkest fokus på viner fra klassiske vinland, som Frankrike, Italia, Spania og Tyskland, men også være spesielt god på andre viktige vinland, i tillegg til at man skal følge med og være i forkant på nye trender og nye, spennende produsenter.

Dalheim har en klar mening om hvordan en vinbar skal fremstå :

– En ekte vinbar skal ose av kultur, musikk, litteratur og ikke minst et spennende utvalg av gode viner i alle prisklasser, for både eksperter og nybegynnere. Vinbaren på Britannia skal være et sted hvor alle som er interessert i vin skal føle seg velkommen.

– Det vil bli ulike aktiviteter der, som besøk av spennende produsenter, vinkurs, spesialsmakinger og forskjellige temaer som følger årstiden. Jeg ønsker å skape et sted som gir folk god stemning, slik at de kan komme dit og oppleve nye ting, i et hyggelig miljø. Ingenting kan måle seg med den gode samtalen rundt et bord med en flott vin i glasset.

Samarbeider med Christopher Davidsen

– Vi kommer ikke til å ha eget restaurantkjøkken i vinbaren, men servere små munnfuller og den beste skinken, den beste olivenen og de beste ostene som er å oppdrive, sammen med nybakt brød fra hotellets eget bakeri. Jeg vil også ha en dialog med Bocuse d’Or-sølvvinner Christopher W. Davidsen, som er ansatte som kjøkkensjef i Speilsalen, for å se om vi kan utvikle noen spesielle småretter til vinbaren, retter som egner seg godt til vin, fortsetter den nye vinbar-sjefen.

Som tidligere musikkjournalist har Ulf Dalheim også tanker om hvordan musikktilbudet i en god vinbar kan være:

– Ja, jeg har heldigvis fått med i kontrakten at jeg skal ha en finger med i utformingen av spillelisten i vinbaren. Jeg er allerede i gang med å lytte gjennom de rundt 40.000 sangene som jeg har i min egen musikksamling. Musikken blir altså håndplukket, og den skal aldri irritere hverken musikkelskerne eller musikkhaterne. Volumet skal være på et behagelig nivå, og heller skrus ned enn opp utover kvelden, understreker han.

Om Dalheim

Ulf Dalheim jobbet som journalist i Adresseavisen i over 40 år, og var ansvarlig for vinstoffet i avisen gjennom 26 av dem, fra høsten 1990, til han sluttet ved årsskiftet 2016/17. Han ga i disse årene også ukentlige tips om hva man skulle velge av drikke til matoppskriftene som ble presentert i spalten Kjøkkenveien i UKE-Adressa. Disse tipsene ble også trykt i Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

Mens han jobbet i Adresseavisen startet han opp vinklubben VinPuls i 2000, som i dag er Norges største, med rundt 3000 innmeldte medlemmer. Facebook-siden for VinPuls har over 5000 medlemmer. VinPuls avholder jevnlig smakinger, med besøk av kjente vinprodusenter fra hele verden og avvikler dessuten flere store vinmesser for de vininteresserte i Trondheim. Siden 2014 har Dalheim også arrangert vinturer for VinPuls-medlemmene. I fjor reiste han jorda rundt med en gruppe på 27 vininteresserte. Det resulterte i boka Jakten på den gode vin – Jorda Rundt på 27 dager, som Dalheim skrev sammen med forfatter Anita Lange.

Toppfoto: Vinbarsjefen i Britannia Hotel, Ulf Dalheim. Foto fra Reitangruppen.