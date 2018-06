Scandic styrker konsernledelsen med mer kommersiell og digital kraft

Den nye rollen som Scandics Chief Information Officer blir en del av konsernledelsen, med ansvar for digitalisering og for å utvikle hotellkjedens gjesteopplevelse, ved hjelp av IT og ny teknikk. Den tidligere funksjonen som Chief Commercial Officer deles i to: en Chief Customer Officer, med ansvar for blant annet merkevare-strategi, markedsføring og lojalitetsprogram, samt en Chief Commercial Optimization Officer, med ansvar for distribusjon, inntektsoptimering og salg. De øvrige funksjonene i konsernledelsen er uendret.

– Scandic har vokst raskt de siste årene. Vi har sett et behov for å bli mer kundefokuserte, samtidig som vi må sikre at vi har riktig kompetanse på rett plass. I fjor høst startet vi derfor et arbeid med å analysere vår organisasjonsstruktur og våre arbeidsmetoder. Jeg er overbevist om at vår nye organisasjon gir oss de beste forutsetninger for å utnytte vårt potensial på markedet bedre. Vi vil styrke vår posisjon ytterligere, i en tid der reiseindustrien er mer dynamisk og digital enn før, sier Even Frydenberg, konsernsjef i Scandic i en pressemelding.

Scandic skårer allerede høyt hos gjestene. I forrige uke havnet hotellkjeden på en solid sjetteplass, i tøff konkurranse med 110 andre merkevarer i Norge, da KPMGs omfattende markedsundersøkelse, Customer Experience Excellence Analysis for første gang ble gjennomført her i Norge.

Likevel ønsker Nordens største hotellkjede å optimalisere kundeopplevelsen ytterligere, blant annet ved å satse mer på digitale løsninger.

Scandics nye Chief Information Officer, Ann Hellenius, har bred erfaring med å drive digitale prosesser, og kommer fra stillingen som CIO i Bankgirot. Hun er i tillegg medlem av den svenske regjeringens digitaliseringsråd. Tidligere har Hellenius blant annet vært CIO for Stockholm By.

Niklas Angergård, som begynner i stillingen som Chief Customer Officer, kommer fra Tieto, der han har vært CMO og rapportert direkte til konsernsjefen. Angergård har mangeårig internasjonal erfaring, som ansvarlig for merkevarestrategi, markedsføring og kundetilfredshet hos bransjeledende foretak som Klarna, Telia og SAS.

Jan Lundborg trer inn i stillingen som Chief Commercial Optimization Officer. Han har en sterk kommersiell bakgrunn fra blant annet SAS og Amadeus. Lundborg kommer fra stillingen som Vice President Revenue Management Pricing & Distribution i Scandic, og har siden 2009 hatt ansvar for å bygge opp denne funksjonen i konsernet.

– Jeg er glad for å kunne ønske Ann Hellenius, Niklas Angergård og Jan Lundborg velkomne som nye medlemmer i vår konsernledelse. Ann og Niklas er begge anerkjente innen sine respektive områder og vil tilføre Scandic verdifull kompetanse. Jan har lang erfaring innen sitt felt, og har ledet og utviklet vårt arbeid innen salg og distribusjon på en vellykket måte. Salg og distribusjon er et viktig og prioritert område som er i stor forandring, og det er derfor naturlig at denne funksjonen nå blir en del av konsernledelsen, sier Even Frydenberg.

Den nye organisasjonen trer i kraft umiddelbart.

Scandics nye konsernledelse:

President & CEO Even Frydenberg

Chief Financial Officer Jan Johansson

Senior Vice President HR & Sustainability Lena Bjurner

Vice President Business Development Jesper Engman

Chief Information Officer Ann Hellenius

Chief Customer Officer Niklas Angergård

Chief Commercial Optimization Officer Jan Lundborg

Managing Director Sweden Peter Jangbratt

Managing Director Norway Svein Arild Steen-Mevold

Managing Director Finland Aki Käyhkö

Managing Director Denmark Jens Mathiesen

Managing Director Europe Michel Schutzbach

Foto: Ann Hellenius, Niklas Angergård og Jan Lundborg innlemmes i Scandic Hotels’ konsernledelse. Foto fra Scandic Hotels.