Britannia Hotel blir medlem av The Leading Hotels of the World

Britannia Hotel har nylig fått innvilget medlemskap i The Leading Hotels of the World, som er en eksklusiv medlemsklubb, bestående av noen av verdens flotteste hoteller. Britannia blir dermed det femte hotellet i Norden som får innvilget medlemskap, sammen med Hotel Continental i Oslo, D’Angleterre i København, Grand Hotel i Stockholm, og Kämp i Helsingfors.

Britannia Hotel er for tiden inne i det siste året av en treårig, omfattende total-renovering, etter at hotellet ble kjøpt av Reitangruppen i slutten av 2015. Hotellet stengte sommeren 2016, og åpner dørene igjen 1. april neste år. Da med 257 nye rom og suiter, seks restauranter og barer, spa og trimrom, «ballroom» og selskapslokaler, i tillegg til nye konferanse- og møtefasiliteter.

Leading Hotels består av 375 hoteller i 75 land over hele verden. Felles for dem alle er at de er spesielt utvalgte femstjerners hoteller, som må etterleve en svært streng kvalitetsstandard på over 800 sjekkpunkter. Nye medlemmer må også bli anbefalt av eksisterende medlemmer, og må bestå flere tester, i tillegg til å bli valgt inn av en egen jury. Standardene tar blant annet for seg kvaliteten på hotellfasiliteter og tjenester, restauranter og velvære-fasiliteter, og viktigst: servicenivå og gjeste-oppfølging i alle ledd. Alle hoteller blir grundig testet hvert år, av hemmelige inspektører som følger opp de 800 punktene, og sikrer at det leveres på den høye kvalitetsstandarden som et medlemskap i Leading Hotels krever.

Skal bli et reisemål

– Vi har som mål at Britannia skal bli et av Skandinavias aller beste hoteller, og et reisemål i seg selv. Gjennom dette samarbeidet, og med de kravene Leading Hotels stiller til servicegrad, hotell- og restaurantfasiliteter og gjestebehandling, er vi overbevist om at vi skal klare å lykkes med det. Vi gleder oss enormt til åpningen neste vår, og ser frem til å ønske både norske og internasjonale gjester fra hele verden velkommen til nye Britannia, sier en fornøyd hotelldirektør Mikael Forselius.

Strategisk riktig valg

– Dette er et strategisk riktig og viktig veivalg for Britannia Hotel. De kvalitetene som investeres i selve hotellet nå, både på rom og suiter, i alle fellesområder, i spa og i de ulike konseptene vi planlegger på mat og drikke, er på internasjonalt femstjerners nivå. Nye Britannia Hotel er en god match for Leading Hotels i Skandinavia, og vi gleder oss til å se effekten av samarbeidet. Dette er et riktig steg på veien mot å nå hotellets visjon om å skape et reisemål, uttaler prosjektleder i Britannia Hotel AS, Bjarte Gjerde.

En unik mulighet

– Leading Hotels of the World er en meget sterk merkevare, og en svært attraktiv samarbeidspartner for Britannia, og vi ser frem til å jobbe tett med dem i årene fremover, for å øke andelen internasjonale gjestedøgn til Britannia og Trondheim. Gjennom de internasjonale salgs- og distribusjonskanalene deres, og kvalitetsstempelet som medlemskapet gir oss, åpnes dørene for et nytt marked, med internasjonale high-end gjester fra hele verden, mener salgs- og markedsdirektør Peter Gjerde.

– Vi får innpass i et unikt nettverk, bestående av noen av verdens beste hoteller, som vi kan samarbeide med og måle oss opp mot. Britannia Hotel blir nå virkelig en del av det gode selskap, som i tillegg til de fire øvrige nordiske medlemmene, også inkluderer storheter som Ritz Hotel i London og Paris, Le Sirenuse i Positano, Le Royal Monceau og Le Bristol i Paris, Faena Hotel i Miami og Negresco i Nice, for å nevne noen av de over 375 unike medlemmene, avslutter han.

Britannia Hotel vil være tilgjengelig på Leading Hotels of The Worlds nettside, www.lhw.com, fra og med begynnelsen av august i år. Hotellet er åpen for online rombestilling på www.britannia.no.

Fakta Leading Hotels of The World

Leading Hotels of The World ble stiftet i 1928, og representerer i 2018 over 375 av verdens mest eksklusive hoteller i 75 land over hele verden. Leading er eid av 65 av medlemshotellene, og har 25 salgskontorer totalt i verden. Medlemshotellene er individuelle og ofte familiedrevne, og hadde en samlet omsetning på over USD 900 millioner i 2017. Leading Hotels har en egen Leaders Club for individuelle gjester, med over 130.000 medlemmer.

Foto: Slik blir fasaden på «Nye» Britannia Hotel. Illustrasjon fra Reitangruppen.