NSB investerer i taxi-app

NSB-konsernet kjøper 26,3 prosent av aksjene i Go Mobile AS, som tilbyr en markedsplass for taxi gjennom appen Mivai. Via Mivai kan kunden raskt få oversikt, og velge taxiselskapet de vil reise med.

– Dette gjør vi fordi vi vil bidra til smarte dør til dør-løsninger for kundene våre, sier Synne Homble, konserndirektør mobilitet og strategi i NSB-konsernet, som har et uttalt ønske om å endre seg i takt med kundenes ønsker.

– Vi jobber med å tilby enklere og mer helhetlige reiser, ved hjelp av ulike typer transportmidler. En nyskapende taxiløsning er et godt bidrag til dette, fortsetter Homble.

Investerer i nye løsninger

Nå satser konsernet på løsninger som tar deg fra der du er til dit du skal. NSB er allerede blitt medeier i selskapet Applied Autonomy, som arbeider med selvkjørende biler og busser. I løpet av året vil konsernet også tilby 250 elektriske bybiler i Oslo. Og nå kjøper altså konsernet seg inn i Go Mobile, et teknologiselskap med hjemmeadresse i Kristiansand.

– Booking.com for taxi

– Mivai er en markedsplass for taxitjenester, en slags booking.com for taxi. Her kan du finne ulike taxiselskaper i ditt område, hvor vi også arbeider for å tilby fastpris hos så mange sentraler som mulig, forklarer Erik Tandberg, daglig leder i Go Mobile. Han understreker at samarbeidspartnere som NSB er et viktig suksesskriterium i utviklingen av et godt produkt til alle som ønsker å bruke tjenesten.

– Taxi-appen gir en enkel oversikt over pris og tilgjengelighet blant alle taxier i området, samt lettvint bestilling og betaling via appen, for sentraler som sier ja til dette, forteller han videre. Til nå har 80.000 personer lastet ned Mivai.

Allerede en suksess

NSB har allerede etablert et samarbeid med Mivai for reisende på Sørlandsbanen. Dette innledende samarbeidet førte til at NSB fattet interesse for å investere i selskapet.

– På en lengre reise med bagasje, kan det være behov for taxi for å komme seg helt frem. Det er mye bedre at kundene avslutter med en taxitur, enn at de velger privatbilen hele veien. Samtidig tror vi at taxibransjen kommer til å gjennomgå endringer i årene fremover, sier Synne Homble.

– Vi ønsker å samarbeide med taxiselskapene om å gjøre taxitilbudet i Norge enda bedre, avslutter hun.

Hver dag har NSB-konsernet over 400.000 reiser med buss og tog, landet rundt. Bare for regiontogene mellom de største norske byene hadde NSB samlet over tre millioner reiser i 2017. Konsernet har også tog- og bussvirksomhet i Sverige.

Foto: Erik Tandberg, CEO i Go Mobile, og Synne Homble, konserndirektør Mobilitet og Strategi, NSB. Foto fra NSB.