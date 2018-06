First Hotels gir mer til de beste kundene

First Hotels lanserer hotellbransjens mest transparente og brukervennlige lojalitetsprogram.

Også tidligere har First Hotels satt nye bransjestandarder når det kommer til lojalitetsprogrammet First Member. Nå relanserer kjeden programmet, og mener det aldri har vært lettere å benytte seg av medlemsfordelene, skriver de i en pressemelding.

– Mange bonusprogrammer gjør det vanskelig for medlemmene å ta ut poengene sine, ved at du enten ikke får brukt dem på den overnattingen du ønsker eller at de forsvinner etter ett år. Sånn skal vi ikke ha det i First Hotels. Vi ønsker nemlig å premiere våre mest lojale kunder, og da gjelder det å gjøre programmet så transparent og brukervennlig som mulig, sier Ina Karine Hesle, Director Loyalty & Partner Marketing i First Hotels.

Hotellkjeden innfører derfor FirstCoins, hvor hver «coin» tilsvarer én norsk krone – en rabatt du umiddelbart kan bruke på neste booking. Det går også an å spare bonusen til en senere anledning, og medlemmene kan bruke sine FirstCoins i det året opptjeningen er gjort, samt tre år fremover i tid.

– Vi skiller oss i tillegg ut ved at vi ikke gjør årlige nedgraderinger, men lar medlemmene beholde opptjent nivå i tre år. Vi gjør det også enklere å komme opp på neste nivå, hvor enda flere fordeler kan benyttes, sier hun.

Når og hvor du vil

Tiden hvor du ikke kan bruke poengene i populære og travle perioder, er også over.

– FirstCoins bruker lojalitetsmedlemmene våre når det passer dem, uavhengig av sesong, hotellbelegg eller destinasjon. I tillegg innfører vi enda flere medlemsfordeler i programmet, eksempelvis at medlemmene opptjener 50 FirstCoins hver gang de bor på et hotell de ikke har bodd på før. Vi vil fremheve det lokale ved hvert hotell, ved at vi har innført hotellspesifikke fordeler på alle hotellene våre. FirstCoins kan også brukes til alt av kjøp på hotellet, som oppgraderinger, måltider, room service og lignende, fortsetter Hesle.

Målet er bransjens mest transparente og brukervennlige lojalitetsprogram.

– Vi mener dette er den nordiske hotellbransjens beste tilbud, og håper at kundene våre er enige med oss. De er våre mest verdifulle kunder, og vi vil kontinuerlig utvikle programmet videre, slik at vi har bransjens mest fornøyde medlemmer.

Teknologisk satsing

Lanseringen av det nye medlemsprogrammet er en del av det store teknologiske løftet til First Hotels. Alle kjernesystemer byttes ut, og hotellkjeden satser tungt på å få inn ledende teknologi, som både skal komme kunden og organisasjonen til gode.

– For oss har det vært essensielt å få TravelClick med på laget. De har en svært god plattform, som muliggjør teknologisk innovasjon, med fokus på medlemmene i lojalitetsprogrammet, mener Hesle.

TravelClick er også godt fornøyd med resultatet, og mener lojalitetsprogrammet til First Hotels løfter bransjestandardene:

– TravelClick er den eneste leverandøren på markedet som tilbyr en ferdig løsning for både CRS- og CRM-programmer. Dette er en stor fordel, da vi leverer en komplett teknologisk løsning, mens kunden kun trenger å konsentrere seg om innholdet og tilbudet. Og her har First Hotels gjort en formidabel jobb, sier Shayne Paddock, VP for Produktutvikling og Innovasjon i TravelClick.

First Member 2.0:

Lansert: 7. juni 2018

Fordeler og mer informasjon: www.firsthotels.com/first-member/

Nyheter:

Bonusen som opptjenes i det nye programmet har en faktisk verdi, som kan brukes som betalingsmiddel når medlemmet selv måtte ønske det, enten ved booking på kjedens nettsider eller i løpet av hotelloppholdet.

Medlemmene vet nøyaktig hva de tjener og hva bonusen er verdt, nettopp fordi bonusen har en reell kroneverdi.

Det finnes ikke lenger restriksjoner på bruk av bonusen man har tjent, den er alltid tilgjengelig for bruk, når kunden måtte ønske det.

Nye First Member har fire medlemsnivåer, og man blir oppgradert til nivå to; Gold-nivå, etter kun tre overnattinger.

First Hotels gjør ingen årlige nedgraderinger, men gir derimot medlemmene sine tre år på å komme seg opp på høyere nivåer, og nyte godt av fordelene som følger med.

Nye First Member tilbyr nye og spennende medlemsfordeler, i tillegg til at de mest populære fordelene fra det gamle programmet er ivaretatt.

Om TravelClick:

TravelClick offers innovative, cloud-based and data-driven solutions for hotels around the globe to maximize revenue. TravelClick enables over 50,000 hoteliers to drive better business decisions and know, acquire, convert and retain guests. The Company’s interconnected suite of solutions includes Business Intelligence, Reservations & Booking Engine, Media, Web & Video and Guest Management. As a trusted hotel partner with more than 30 years of industry experience, TravelClick operates in 176 countries, with local experts in 39 countries and 14 offices in New York, Atlanta, Barcelona, Bucharest, Chicago, Dallas, Dubai, Hong Kong, Melbourne, Orlando, Ottawa, Paris, Shanghai and Singapore. The Company also provides its hotel customers with access to a global network of over 600 travel-focused partners.

Foto: Ina Karine Hesle, Director Loyalty & Partner Marketing i First Hotels. Foto fra First Hotels.