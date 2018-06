I dag åpner ikoniske Hotel Norge by Scandic i ny drakt

Etter to år med totalrenovering, åpner nå Hotel Norge i ny og moderne drakt, som Hotel Norge by Scandic. Bergens største hotell skal bli hele byens nye møteplass.

– Vi har gledet oss stort til denne dagen. Hotellet har en helt unik beliggenhet, og er som en institusjon å regne i Bergen. Vi ønsker derfor at dette skal bli noe mer enn bare et hotell. Det skal bli en moderne møteplass, som syder av liv i alle etasjer. Vi skal rett og slett gi storstuen tilbake til bergenserne, sier hotelldirektør Lise Solheim Haukedal.

Hotel Norge by Scandic ligger i hjertet av Bergen, og har de siste to årene gjennomgått en omfattende renovering, der mer enn 600 millioner kroner er investert for å gi hotellet et moderne, nordisk uttrykk. Hotel Norge by Scandic er utvidet med en ny etasje, og med 415 rom er dette nå også Bergens største hotell. Rommene har vinduer fra gulv til tak, som inviterer fjellene, lyset og bymiljøet inn, samt 17 flotte suiter med egne, private terrasser, og spektakulær utsikt over byen.

Det er det internasjonalt anerkjente interiørarkitektbyrået Concrete fra Nederland som har hatt hovedansvaret for interiørdesignen, og de har latt seg inspirere av den vakre naturen som omkranser byen, samt moderne nordisk design, med unike detaljer. Den verdenskjente gatekunstneren Dolk fra Bergen har bidratt med flere utsmykninger på hotellet, og én av suitene bærer hans navn.

Verdensmester med på laget

Hotel Norge by Scandic skal kombinere internasjonale smaker og norske råvarer. Mesterkokk Ørjan Johannessen har fått det overordnede ansvaret for hotellets tilbud innen frokost, lunsj og middag, som Chef Advisor. I tillegg til Café Norge, har hotellet en à la carte-restaurant, restaurant Nova, som ligger i hotellets tredje etasje. Her skal kjøkkensjef Tore Espenes og tidligere Bocuse d’Or vinner Ørjan Johannessen tilby bergensere og tilreisende kulinariske opplevelser i verdensklasse. Johannessen forteller at han sikter høyt for å gi gjestene restaurant- og matopplevelser helt utenom det vanlige:

– Kjøkkenet er selve hjertet i hotellet, og her skal vi lage unike matopplevelser. Til dette vil vi bruke de beste råvarene i sesong fra lokalområdet samt inn- og utland, og våre konsepter sprer seg, med smaker fra hele verden, forteller han.

En unik posisjon i Bergen

Hotel Norge by Scandic har helt siden åpningen i 1885 hentet inspirasjon fra både det lokale og det internasjonale, gjennom å være et møtested for turister og bergenserne.

– Gjennom å flytte lobbyen opp i tredje etasje, og med uformelle Café Norge på gateplan, inviteres nå også hele byen inn på hotellet i enda større grad enn tidligere, sier hotelldirektør Haukedal.

Hotellets egen «livsstils-concierge», Yngve Hansen, gleder seg til å tilby gjester opplevelser litt utenom det vanlige.

– Vi skal skape en sosial, livlig og pulserende møteplass, drevet av personlig service. Det handler om å skape og tilrettelegge for unike opplevelser, og å levere mer enn hotellopplevelsen, forteller han.

Hotelldirektør Haukedal er enig i at det er viktig å satse på gjesteopplevelser, og hun har store ambisjoner for det ikoniske hotellet:

– Vi skal være det ledende hotellet i Bergen og på Vestlandet. Derfor vil vi fokusere på å skape gode opplevelser for gjestene. Dette skal vi gjøre gjennom god service og et variert og spennende tilbud innen musikk, kultur, mat og drikke i Bergen. Dette skal være et hotell for dem som ønsker det lille ekstra, forklarer hotelldirektøren, som gleder seg til å åpne dørene for lokale og internasjonale gjester.

Toppfoto: Parti fra lobbyen i Hotel Norge by Scandic. Foto fra Scandic Hotels.