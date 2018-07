Widerøe med ny samarbeidspartner: inngår samarbeid med Air France

Ny avtale mellom Air France og Widerøe sikrer bedre rutetilbud mellom distriktene i Norge og resten av verden.

Air Frances partner, KLM, inngikk tidligere i år et samarbeid med Widerøe, og nå er det bekreftet at også Air France signerer en såkalt code share agreement med Widerøe. Avtalen innebærer at passasjerer kan fly med begge flyselskapene på samme booking, og dermed får tilgang til et bedre globalt rutetilbud, med større fleksibilitet på reisen, skriver Widerøe i en pressemelding.

– Vårt samarbeid med Widerøe vil være av stor betydning for nordmenn som bor og pendler fra distriktene. Direkte tilknytning til et internasjonalt nettverk av destinasjoner, på én og samme billett, vil gi større frihet på reisen. Vi ser på Widerøe som en sentral partner for å utvide vårt rutetilbud i Norge, og vi er glade for å kunne gi passasjerene våre fordeler, i form at fleksibilitet og et større antall destinasjoner, sier Halvor Gløersen, som er salgsdirektør i Air France KLM Norge.

Det nye samarbeidet vil gi reisende, og spesielt pendlere som bor i Distrikts-Norge, en helt ny tilgang til Air Frances internasjonale nettverk av flyruter. Samtidig vil samarbeidet bety at man bedre kan betjene de viktigste markedene for innkommende turisme, til attraktive destinasjoner på nord- og vestkysten av Norge.

Samme billett og check-in

Avtalen trådte i kraft 2. juli, så det er allerede nå mulig å booke billetter. Air France har lagt til en AF-kode på Widerøes innenriksruter, som gjør at deres passasjerer som skal bytte fly i Oslo og Bergen, kan fortsette sin reise med samme billett og insjekk fra en rekke mindre flyplasser rundt i Norge.

– Widerøe jobber uavbrutt med å bedre flytilbudet for våre kunder ute i Distrikts-Norge. Vi har samarbeidsavtaler med mange selskaper, og nå utvider vi vårt samarbeid med Air France. Tidligere i år inngikk vi en tilsvarende avtale med KLM. Vi er glad for at våre kunder får flere reisealternativer å velge mellom. Air France og KLMs store nettverk gir tilgang til flere destinasjoner for Widerøes kunder, og bedre tilgang til hele Norge for utenlandske turister, sier Christian Skaug, kommersiell direktør i Widerøe

Samarbeidet vil dekke følgende rutetilbud:

Bergen (BGO) – Aberdeen, Florø, Molde, Kristiansund, Kristiansand og Bodø

Oslo (OSL) – Brønnøysund, Florø, Gøteborg, Ørsta-Volda (Hovden) København og Bergen

København (CPH) – Kristiansand og Sandefjord (Torp)

Om Air France KLM i Norge

Med avgang fra Oslo, Sandefjord, Kristiansand, Trondheim, Bergen, Stavanger og Ålesund opererer Air France og KLM 196 ukentlige flyvninger til Paris Charles de Gaulle Airport og Amsterdam Airport Schiphol.

Om Air France-KLM globalt

Air France-KLM-konsernet er et stort, globalt selskap med en sterk europeisk base. Konsernets hovedområder er passasjertransport, cargo og vedlikehold av fly. Air France-KLM er den ledende gruppen når det gjelder internasjonal trafikk med avreise fra Europa. I 2018 tilbyr konsernet kunder tilgang til et nettverk av 314 destinasjoner i 116 land, takket være de fire flyselskapene Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia og HOP! Air France. Med en flåte på 537 fly i drift og 98,7 millioner passasjerer i 2017, opererer Air France-KLM opp til 2,300 daglige flyvninger, hovedsakelig fra sine nav i Paris-Charles de Gaulle og Amsterdam-Schiphol. Programmet Flying Blue er et av de største i Europa med over 15 millioner medlemmer.

Air France-KLM og partnerne Delta Air Lines og Alitalia driver det største transatlantiske fellesforetaket med over 270 daglige flyvninger. Air France-KLM er også medlem av SkyTeam-alliansen som har 20 medlemsselskaper og som tilbyr kunder tilgang til et globalt nettverk av over 16,600 daglige flygninger til mer enn 1,070 destinasjoner i 177 land.

Foto: En av Widerøes Dash 8-Q400-maskiner på bakken. Foto fra Widerøes Flyveselskap.