Valgte å legge verdenslansering til Trysil

Den amerikanske sykkelprodusenten GT Bicycles valgte å legge verdenslanseringen av sine helt nye sykkelmodeller til Trysil. 18 av de mest innflytelsesrike sykkeljournalistene i verden har de siste tre dagene fått smake på alt fra Trysils varierte stinettverk, til rømmegrøt.

Det er bare ett år siden GT Bicycles valgte Trysil som en av sine hovedpartnere for Trysil Bike Arena, i tillegg til verdens største sykkelpark i Whistler. Nå har de lagt verdenslanseringen av sine to nye sykkelmodeller til sykkelbygda Trysil.

– Vi er utrolig stolte over at GT valgte oss. De kunne velge blant alle verdens sykkeldestinasjoner, men valgte Trysil! Det sier enormt mye om hvor langt vi er kommet i utviklingen av en sykkeldestinasjon. Vi vet at slike lanseringssteder blir vurdert grundig. Det er harde kriterier, både for sykkelproduktet og for helheten av destinasjonen. Vi kunne nesten ikke tro det, da vi fikk vite at de hadde valgt nettopp oss, sier en glad Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil.

– Vi har jobbet tett sammen med GT, for å lage et spennende program for dem. Journalistene skal ikke bare teste sykler, vi ønsker at de skal få oppleve det beste ved Trysil. Det er viktig når vi skal være utstillingsvindu for journalister fra USA, Australia, Spania, England og Tyskland, for å nevne noen land.

Verdenslansering er i gang

Fredag morgen ble de nye sykkelmodellene, Force og Sensor, lansert. Pressesakene og bilder fra Trysil strømmer på fra hele verden, og både syklene og Trysil høster lovord.

– Vi har samlet 18 av det mest innflytelsesrike terrengsykkeljournalistene i verden i Trysil, for å lansere våre nye 2019-modeller. Mange av journalistene har aldri vært i Norge tidligere, så det var ingen problem å få dem til å komme til Trysil, forteller Mike Marro, senior Brand Manager for GT Bicycles.

– Og vi vet hvor bra Trysil Bike Arena er blitt, det er et helt unikt sted.

Sykkellegenden på plass

I tillegg til et team på 23 personer, hadde GT med seg sine to mest lovende teamsyklister, Noga Korem og Martin Maes. Og ikke minst sykkellegende Hans «No Way» Rey. Det var veldig stort for journalistene å ha med seg disse på syklingen i Trysil.

– Trysil er en veldig kul destinasjon. Det som er spesielt med stedet, er at de har tilrettelagte sykkelstier som passer bra for alle. Jeg mener at det er fremtiden for sporten vår. At man bygger sykkelstier som alle kan sykle på, enten man er en avansert stisyklist, nybegynner eller om man sykler på el-sykkel, sier Hans Rey, som fortsatt er en veldig habil stisyklist.

Hans Rey har vært en trofast GT-syklist siden 1987, og da er det naturlig at han har fått velge farge på den ene sykkelmodellen, Sensor, som er i Hansi-gull.

Eksotiske opplevelser

Selve lanseringen ble lagt til idylliske Knettsetra, som la en magisk stemning over opplegget der oppe. De har spist seg rundt på flere spisesteder i Trysil, og så måtte selvfølgelig nasjonaldagen til USA feires 4. juli.

– Dette har vært et arrangement som mange i Trysil har vært involvert i. Vi har fått god hjelp fra lokale stisyklister og Trysilguidene, og spisestedene har levert toppklasse. De har fått oppleve Trysil-naturen på sitt beste, de har besøkt Trysil Bygdetun, som er landets eldste bygdemuseum, og de er blitt presentert for historien vår. Det er Destinasjon Trysil som har vært vertskap for den internasjonale gruppen. GT skryter uhemmet av servicenivået, og alle involverte fortjener en stor takk for all innsats. Det mest spesielle er at hele arrangementet har vært konfidensielt, men det har gått bra, forteller Sanaker Lohne.

Foto: Idylliske Knettsetra la rammene for verdenslanseringen av GT Bicycles’ nye sykkelmodeller. Fotograf: Fredrik Otterstad.