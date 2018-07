Norwegian kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter for fjerde år på rad

Flypassasjerer over hele verden har igjen kåret Norwegian til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter. Det er fjerde år på rad Norwegian vinner SkyTrax World Airline Awards, den mest prestisjefylte og anerkjente prisen i flybransjen. Samtidig vant selskapet prisen som Europas beste lavprisselskap for sjette år på rad.

Det er passasjerene selv som evaluerer flyselskapene og stemmer frem vinnerne, skriver Norwegian i en pressemelding.

– Jeg er utrolig takknemlig for at vi igjen har fått disse prisene. Det betyr veldig mye for oss alle i Norwegian. Disse anerkjennelsene viser også at det vi har oppnådd så langt blir verdsatt av mange. Jeg vil rette en stor takk til våre passasjerer verden over, som har stemt på Norwegian. Dette ville heller aldri vært mulig uten alle de engasjerte medarbeiderne, som hver dag tar hånd om passasjerene. Vi skal fortsette å gi våre kunder en god reiseopplevelse og nye ruter til destinasjoner over hele verden, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik tok imot prisene i London tirsdag, sammen med medarbeidere fra selskapets baser på London Gatwick.

– En favoritt blant kundene de siste seks årene

– Norwegian har vært en favoritt blant kundene de siste seks årene. Selskapet har klart å holde en god posisjon blant de andre lavprisaktørene, samtidig som det også forbedrer sin posisjon blant de øvrige aktørene. Dette er en fantastisk prestasjon for et flyselskap som er i så sterk vekst, sier Skytrax’ administrerende direktør Edward Plaisted.

I løpet av de siste seks månedene har Norwegian mottatt elleve forskjellige priser. I juni ble selskapet kåret til Norges mest innovative selskap, og i juli ble det tildelt World Travel Award for beste flyselskap i Europa. Bjørk Kjos mottok også nylig Ambassador’s Award fra USAs ambassadør til Norge, for sitt bidrag til å styrke det bilaterale forholdet mellom de to landene.

Om SkyTrax Awards

SkyTrax World Airline Awards er den mest prestisjefylte og anerkjente prisutdelingen i flybransjen. Reisende fra hele verden deltar hvert år i verdens største undersøkelse for kundetilfredshet blant flypassasjerer. Rundt 340 flyselskap måles i undersøkelsen. Kundene bedømmer alt fra opplevelsen under innsjekk, ombordstigning, setekomfort, renslighet i kabinen, mat, drikke, underholdning og service.

Foto: Norwegians kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik (midten), sammen med Francesco Sapuppo, Nancy Lily Wheeler, Agne Zupkaite og Marcin Krzywicki, Norwegians medarbeidere fra London Gatwick. Foto fra Norwegian.