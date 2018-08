Her er finalistene til HSMAI and Customer Alliance Guest Experience Award Norway

Under HSMAI-dagen i Oslo 24. september, og HSMAI-dagene i andre land gjennom høsten, kommer HSMAI Region Europe og det tyske selskapet Customer Alliance til å dele ut nasjonale priser.

Prisene er basert på data om kundetilfredshet og anmeldelser i forskjellige portaler, som TripAdvisor, booking.com, Hotels.com, Google, Facebook og så videre, inndelt i tre kategorier; hoteller, restauranter samt attraksjoner og opplevelser. Customer Alliance har laget en oversikt over det norske hotell- og restaurant markedet, som er så komplett som overhodet mulig.

Vinnerne kommer til å bli kunngjort på HSMAI-dagen på Hotel Continental i Oslo 24. september.

Her er listen over de norske finalistene:

Hotels:

Clarion Hotel Energy

Clarion Hotel The Edge

Hotel Bristol

Radisson Blu Resort, Trysil

Radisson Blu Royal Hotel, Stavanger

Scandic Flesland Airport

Scandic Nidelven

Strand Hotel Fevik

THE THIEF

Thon Hotel Stavanger

Restaurants:

Fagn

Hos Thea

Marlene Bistro AS

Restaurant Curtisen

Restaurant EDDA

Restaurant Fangst

Restaurant Smak AS

Røst Teaterbistro

Stortorvet Gjestgiveri Hamar

Umami Harstad

Attractions and experiences

BarBarista

Cardinal

Foldvik Family Park

Grieghallen

Norsk Oljemuseum/Norwegian Petroleum Museum

Supreme Roastworks AS

The Fram Museum

The Norwegian Museum of Cultural History

The Well

Troldhaugen

Kriterier

Customer Alliance har brukt et bredt spekter av kriterier for å bedømme kandidatene og komme frem til en innstilling på ti kandidater i hver av kategoriene. Det omfattet vurdering, ikke bare av forekomsten av anmeldelser og gjennomsnitts-score gjennom de siste tolv månedene, men også av ledelsens respons på gjestenes tilbakemeldinger, så vel som en intern og proprietær, semantisk analyse for å forstå gjestenes tilbakemeldinger.

Customer Alliance har samlet et overblikk over den norske reiselivsbransjen, som er så komplett som overhodet mulig, og det samme vil være tilfellet i de øvrige landene hvor HSMAI-dagen blir avholdt, hvilket vil si England, Tyskland, Nederland, Spania og Sverige i første omgang (se programmet nedenfor).

Prisene kommer til å deles ut årlig, med utgangspunkt i året som er gått, så kandidatene vil ikke ha anledning til å flyte på foregående års prestasjoner.

Se programmet for den norske HSMAI-dagen 24. september og meld deg på her.

Vennligst kontakt prosjektleder Linda M. Ramberg for ytterligere informasjon.

E-post: lmr@hsmai.eu, mobil: +47 928 03 694

HSMAI-dagen og de nasjonale prisene vil finne sted i en rekke europeiske byer. Se her:

About HSMAI Region Europe

HSMAI – Hospitality Sales and Marketing Association International (HSMAI) – is a global organization founded in the US in 1927. HSMAI Region Europe is the European arm of the organization.

The mission is committed to growing business for the hotel, event and travel industry and their partners, and is the industry’s leading advocate for intelligent, sustainable revenue growth on a local, national and European level. The association provides practical tools, insights, and cutting edge expertise to enable knowledge sharing and enhance professional development as well as fuel sales, inspire marketing, transform businesses digitally and optimise revenue.

Our Service Pledge

We pledge to provide transparent and neutral environments

We pledge to drive personal and professional growth

We pledge to be your industry point of reference

We pledge to provide you with cutting edge tools to grow your business

We pledge to go above and beyond to engage you

About Customer Alliance

By collecting, distributing and analyzing guest reviews, Customer Alliance helps independent and chain hotels take control of their reputation and increase revenue.

Customer Alliance was founded in 2009 in Berlin, thousands of independent and chain hotels worldwide work with Customer Alliance’s 90+ employees to manage and improve their online reputations and increase revenue. Within one industry-leading solution hotels collect, distribute, and analyze their guest reviews from across the web, giving them a competitive insight into their hotel’s performance. Hotels can now better understand their guests and boost their revenue.

For flere detaljer, kontakt:

Ingunn Hofseth

President & CEO, HSMAI Region Europe

E-post: ih@hsmai.no

Web: hsmai.eu

Torsten Sabel

Co- founder og COO, Customer Alliance

E-post: ts@customer-alliance.com

Web: customer-alliance.com/en