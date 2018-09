Ibis Styles Stockholm Järva går til Best Western Hotels & Resorts

Best Western Hotels & Resorts ekspanderer ytterligere, når Ibis Styles Stockholm Järva blir med i kjeden.

I oktober 2018 blir hotellet medlem, og bytter samtidig navn til Best Western Stockholm Järva. Med dette tilskuddet passerer kjeden 150 hoteller i Skandinavia, skriver Best Western Hotels & Resorts i en pressemelding.

Hotellet har 183 moderne rom, og konferansefasiliteter for opptil 77 personer, samt egen bar og Restaurant Terrassen, som har et skandinavisk preg på menyen sin. Hotellets strategiske beliggenhet ved E4, og nærheten til Mall of Scandinavia og Friends Arena, gjør det til et perfekt alternativ for både privat- og jobbreiser.

– Vi tror at Best Western vil være en viktig partner, som vil hjelpe oss på vår fremtidige reise, sier driftssjef Lars Ålund, og fortsetter:

– Kombinasjonen av en internasjonal kjede, med sterk lokal tilstedeværelse, føles perfekt for oss.

– Vi er veldig glade for tilliten. Hotellet er det perfekte valget for gjester som ønsker valuta for pengene og god kvalitet i et av Stockholms raskest voksende områder, sier Johan Michelson, Sverigesjef for Best Western Hotels & Resorts.

Foto: Et utsnitt fra et av rommene på det som snart blir Best Western Stockholm Järva. Foto fra Best Western Hotels & Resorts.