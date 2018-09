Quality Hotel trapper, sammen med gjestene, opp kampen mot menneskehandel

Etter et år hvor gjestene kan velge bort daglig rengjøring, til fordel for et bidrag til Unicefs arbeid mot menneskehandel, går Quality Hotel nå ett skritt lenger.

For ett år siden innførte hotellkjeden muligheten for gjestene til å velge en donasjon til Unicef, i stedet for daglig renhold. Prosjektet, som kalles Sweet Dreams Stay, har vært en dundrende suksess, og for å øke støtten til Unicefs arbeid i kampen mot menneskehandel, innføres det nå som standard, forteller Quality Hotel i en presemelding.

– Vi har opplevd et enormt engasjement og vilje fra våre gjester til å bidra. Et av de vanligste spørsmålene vi fikk før vi innførte Sweet Dreams Stay, var «Hvorfor må hotellrommet mitt rengjøres hver dag, når det nesten ikke brukes?». For å gjøre det enda enklere for gjestene, innfører vi derfor Sweet Dreams Stay som standard i Quality Hotel, men alle som ønsker det vil fortsatt få daglig rengjøring, forteller Senior Vice President Fredrik Ekelund.

Før måtte gjestene henge ut et skilt for å avstå fra rengjøringen, mens det nå blir omvendt: ønsker man daglig rengjøring, henger man ut et skilt kvelden før. For hver natt hvor gjesten står over rengjøring, gir Quality Hotel et bidrag til Unicef.

– Mange har gitt tilbakemelding på at de har glemt å henge ut skiltene om at de ønsker å donere til Unicef, i stedet for oppredd seng. Vi ønsker å bidra så mye som mulig til det viktige arbeidet, noe vi tror denne reformen vil sørge for. Ideen er enkel, men kraftfull. Våre gjester er opptatt av å kunne bidra til en bedre verden, og vi ønsker å tilrettelegge for det. Sweet Dreams Stay krever minimal innsats, men utgjør en utrolig forskjell for barn som er utsatt for menneskehandel, sier Ekelund.

Quality Hotel inngår i Nordic Choice Hotels, og siden lanseringen av Sweet Dreams Stay har hotellkonsernet donert mer enn tre millioner kroner til Unicefs arbeid, takket være gjester som har takket nei til romrengjøring. Pengene sikrer at organisasjonen kan drifte fire krisesentre i Kambodsja, som arbeider for å redde barn som er utsatt for menneskehandel.

– Vi har energi, mot og begeistring som kjerneverdier. Her sparer vi faktisk energi, i form av vann og strøm. Samtidig viser vi mot ved å gå foran i noe vi tror blir standard i bransjen i løpet av få år. Den begeistringen vi ser hos både gjester og ansatte for dette arbeidet, gjør det lett å gjennomføre, avslutter Ekelund.

Foto: Quality Hotel trapper, sammen med gjestene, opp kampen mot menneskehandel. Foto fra Quality Hotel.