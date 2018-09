SAS får gode skussmål av reisende i APEX Awards

SAS belønnes med fire av fem mulige stjerner i en global kundeundersøkelse. Helhetlig flyopplevelse, sittekomfort, kabinservice og underholdning er noen av kategoriene som vurderes av reisende, i appen TripIt. Prisen deles ut av den ideelle medlemsorganisasjonen APEX, Airline Passenger Experience Association.

SAS er et av 470 flyselskaper som ble vurdert. 15 prosent av flyselskapene fikk nok stemmer til å oppnå fire stjerner, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi er stolte over å bli tildelt denne prisen igjen i år, sier Gustaf Öholm, Head of on board product and service i SAS, og fortsetter:

– Det er et bevis på at passasjerene verdsetter våre anstrengelser for å gjøre det enklere for dem å bruke tiden ombord på den måten som passer dem best. I år har vi lansert markedets raskeste WiFi på våre flyvninger innenfor Europa, vi har fortsatt utrullingen av de nye A320neo-flyene, og forbedret komforten om bord med et helt nytt interiør og ladepunkter for hvert sete. Kundene på våre internasjonale flyvninger kan nå planlegge reisene sine enda bedre med vår online-katalog, som utgjør en lett tilgjengelig guide til all underholdning om bord.

Som en del av arbeidet for å forbedre produktene om bord, introduserer SAS en mulighet for passasjerene til å forhåndsbestille mat på dobbelt så mange ruter som tidligere. Menyene vil være spesielt tilpasset sesongen, og benytter lokale ingredienser som en del av det nye konseptet New Nordic by SAS.

Diplomet Four STAR Global Airline status by The Official Airline Ratings ble utdelt på APEX-messen i Boston den 24. september. SAS har som mål å få fem stjerner neste år, og oppfordrer alle reisende til å vurdere flyopplevelsene sine i appen TripIt.

APEX er en ideell medlemsorganisasjon, som jobber for å stadig forbedre opplevelsen til flyreisende. En del av den ambisjonen er å la reisende gi sitt syn på flyselskapets prestasjon. Til oppdraget brukte APEX en selvstendig plattform for personlig reiseplanlegging, TripIt. Vurderingen, som kalles Official Airline Ratings, pågikk frem til den 31. juli 2018, og klassifiseringen bygger på verifiserte tilbakemeldinger, der reisende og anmeldelser valideres mot bekreftede reiseplaner og geoposisjon.

Foto: En Airbus A330 fra SAS tar av fra Oslo lufthavn Gardermoen. Foto fra Avinor Oslo lufthavn.