Hotel Norge inviterte hele Bergen på festaften

Det ble en festaften uten like da den offisielle åpningen av Hotel Norge by Scandic gikk av stabelen torsdag kveld. Så mange som 3000 jublende bergensere trosset regnværet, og deltok på gratiskonsert med Sigrid, mens over 600 inviterte gjester fikk oppleve intimkonsert med Röyksopp.

– At så mange bergensere trosset gråværet, og stilte opp sammen med hotellets gjester og ansatte, var helt fantastisk. Dette ble en fest jeg sent vil glemme, sier Svein Arild Steen-Mevold (under), administrerende direktør i Scandic Hotels Norge i en pressemelding.

Hyllet byen

Hotel Norge åpnet dørene i juni i år, etter å ha vært stengt for totalrenovering i nesten to år. Likevel var det var først i går at den offisielle åpningen fant sted, ettersom møterom og ballsal har blitt pusset opp i sommer.

Åpningsfesten og gratiskonsertene var en hyllest til Bergen. Både Sigrid og Hot 8 Brass Brand fra New Orleans spilte for bergenserne utenfor Hotel Norge. Senere på kvelden var 600 inviterte gjester med på intimkonsert med Röyksopp.

– For en kveld og for en begeistring blant alle som møtte opp. Åpningsfesten ble akkurat et slikt møte mellom byen og hotellet som vi hadde drømt om. Nå ser vi frem til å arrangere mange flere gode opplevelser for lokalbefolkning og gjester i tiden fremover, sier hotelldirektør Lise Solheim Haukedal (under).

Ballsal og møterom i moderne drakt

Gjennom hele sommeren har byggearbeidene pågått, for å gjøre møteromsavdelingen klar til en travel høst. Sist uke åpnet endelig hotellets moderne møterom, med en nordisk look, deriblant «Ballroom», med kapasitet for inntil 250 gjester

Hotellets nye Meeting Studios har topp moderne, lyse og fleksible møterom, med fantastisk utsikt over Lille Lungegårdsvann. Gjestene kan velge mellom tre lekre «studioer», med fleksible løsninger, fire «studioer» med plass inntil tolv personer, en eksklusiv Studio Suite, med behagelig lounge og plass for inntil tolv personer. I tillegg til tre flotte chambres séparées, med plass for inntil åtte personer.

– Vi har fått en drømmestart. Gjestene har strømmet til hotellet, og tilbakemeldingene har vært gode. Nå er vi glade for at også møterommene er ferdige, slik at gjestene kan utnytte alle hotellets fasiliteter til fulle, sier Haukedal.

Trekkplaster for nye nasjonaliteter

I sommer har Hotel Norge allerede rukket å bli et naturlig valg for nasjonaliteter som har vært lite representert blant turistene i Bergen. Nordmenn er naturlig nok den største gjestegruppen. Mer overraskende er det kanskje at Midtøsten, ledet an av De Forente Arabiske Emirater, Saudi Arabia og Qatar, er hotellets nest største marked, etterfulgt av USA.

– Dette er kjøpesterke turister, som ønsker seg overnatting og aktiviteter av svært høy kvalitet, når de besøker Norge. Som eneste hotell i Bergen, har vi en egen livsstils-concierge i Yngve Hansen, og hans viktigste arbeidsoppgave er nettopp å legge til rette for unike opplevelser for våre gjester. Et eksempel er at vi i løpet av kun seks uker i sommer har videreformidlet helikopterturer for millionbeløp, sier Solheim Haukedal.

Toppfoto: Fra åpningsfesten for Hotel Norge by Scandic i Bergen sentrum torsdag 27. september 2018. Foto fra Scandic Hotels.