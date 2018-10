TUIs nordiske reklamekonsept blir globalt

For to år siden gikk reiseselskapet TUI gjennom en navnendringsprosess, der kampanjekonseptet For You ledet an kommunikasjonen i alle kanaler. Konseptet har fungert så godt at TUI Nordic nå blir kampanjeansvarlig for samtlige av TUIs markeder.

– Dette er jo en enorm tillitserklæring, og det å få utarbeide konsepter for alle våre markeder, byr på spennende muligheter og en stor dose ansvar. Tanken er nå at våre kunder i Frankrike eller Belgia vil se samme varemerke-kommunikasjon som vi gjør her i Norden, sier Lisa Rönnberg, ansvarlig for Content & Campaign.

For You

Konseptet, som har vært svært synlig her i Norden siden 2016, er utarbeidet i samarbeid med det svenske byrået Forsman & Bodenfors. Byrået står bak flere svært vellykkede kampanjer.

– Vi har lykkes med å utarbeide et konsept som skiller seg ut på et ellers ganske generisk reiselivsmarked. Vi vil styre arbeidet fra Norden, og hjelpe våre internasjonale kolleger med det vi har oppnådd her, sier Rönnberg.

Norden, Nederland, Belgia, Frankrike, Østerrike, Sveits og Tyskland vil snart ta del i kommunikasjonskonseptet Lisa Rönnberg og hennes team har utarbeidet.

Foto: TUI Nordics Content & Campaign-team. Foto fra TUI Nordic.