Norwegian med god passasjervekst i september

Passasjerveksten fortsatte for Norwegian i september. Totalt valgte nesten 3,5 millioner passasjer å reise med selskapet denne måneden, en økning på ni prosent fra samme periode i fjor.

Totalt 3.446.854 passasjerer reiste med Norwegian i september, 281.823 (ni prosent) flere enn samme måned i fjor. Den totale trafikkveksten (RPK) økte med 31 prosent, og kapasitetsveksten (ASK) med 32 prosent. Fyllingsgraden var 88,8 prosent for hele rutenettet, og 92,4 prosent på langrutene som betjenes av selskapets Dreamlinere, fordeller flyselskapet i en pressemelding.

Generelt er utviklingen i yield positiv, men påvirkes negativt av svensk passasjeravgift og økt gjennomsnittslengde per flyvning. Ettersom inntekten per passasjerkilometer er lavere på lengre flyvninger, faller selskapets yield med økt innslag av langdistanseruter.

Norwegian ble i september utnevnt til verdens grønneste flyselskap på transatlantiske ruter for andre gang, av det uavhengige miljøinstituttet The International Council on Clean Transportation (ICCT).

– Det er gledelig at et økende antall passasjer velger Norwegian når de skal ut og reise, ikke minst i jobbsammenheng. Veksten er størst på selskapets langdistanseruter, og etterspørselen er stabilt god. Igjen har det internasjonale miljøinstituttet ICCT denne måneden pekt på Norwegian som selskapet med desidert lavest utslipp over Atlanteren, noe som viser at en ny flyflåte er vinn-vinn for våre passasjerer, for miljøet og for selskapet, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Norwegian gjennomførte 99,4 prosent av de planlagte flyvningene i september. Punktligheten var på 80,2 prosent, opp 2,3 prosentpoeng fra samme periode i fjor.

Selskapets flåtefornyelse fortsetter i 2018. Norwegian fikk levert én fabrikkny Boeing 787-9 Dreamliner og to Boeing 737 MAX 8 denne måneden. Totalt for året får Norwegian levert elleve Boeing 787-9 Dreamlinere, tolv Boeing 737 MAX 8 og to Boeing 737-800. Med en gjennomsnittsalder på 3,7 år, er Norwegians flyflåte blant de mest moderne og miljøbesparende i verden. Det aller viktigste et flyselskap kan gjøre for å redusere utslippene, er å investere i ny teknologi og nye fly.

Foto: Dreamliner-crew fra Norwegian. Foto fra Norwegian.