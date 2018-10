Stjernemøte på restaurant Nova

Torsdag 1. november er det duket for et nordisk mestermøte på restaurant Nova. Da gjester Claus Meyer, grunnleggeren av det moderne nordiske kjøkkenet, og medgründer av verdenskjente Noma, Hotel Norge by Scandic. Bak grytene står Chef Advisor på Hotel Norge og Bocuse d’Or-vinner Ørjan Johannessen. Sammen skal de to utforme en spesialkomponert nordisk meny, som kun vil serveres denne kvelden.

– Dette blir en once in a liftetime-mulighet. Vi har åpnet for bookinger, og det gjelder å være tidlig ute for å sikre seg en av de 70 plassene. Kvelden vil bestå av et foredrag med Claus Meyer, om hans reise og matfilosofi, samt servering av en helt unik meny, skapt kun for denne kvelden, sier hotelldirektør på Hotel Norge by Scandic, Lise Solheim Haukedal (under), i en pressemelding fra Scandic Hotels.

Det moderne nordiske kjøkkenets far

Claus Meyer er en av verdens fremste restauratører, og han har for alvor satt nordisk mat på kartet internasjonalt. I tillegg til Noma, er han mannen bak Great Northern Food Hall (NYC), Bolivias beste restaurant, Gustu, og Michelin-stjernerestaurantene Studio (CPH) og Agern (NYC). Meyer har også, sammen med Fredrik Berselius, skapt Aska (NYC), som kan skilte med to Michelin-stjerner. 1. november kommer han til Bergen og Hotel Norge. Sammen skal Meyer og Bocuse d’Or-vinner Ørjan Johannessen komponere en unik og ekstraordinær nordisk smaksopplevelse.

– Claus Meyer er en av grunnleggerne av det moderne nordiske kjøkkenet. Med Noma har han åpnet verdens øyne for nordisk mat. Claus tar med seg spennende råvarer fra Danmark, mens jeg skal sørge for at vi får tak i det aller beste Norge har å by på. Det spiller ingen rolle om skalldyrene er fra Bergen eller Hitra, kun det beste er godt nok, sier Ørjan Johannessen.

Skal eksperimentere med lokale råvarer

Claus har en eksperimentell, nordisk matfilosofi, mens Ørjan sverger til enkelhet i sin matlaging. Begge er de enige om at hemmeligheten ligger i å utforske de beste lokale råvarene.

– Norge og Vestlandet har fantastiske råvarer, ikke minst fra havet, som jeg ser frem til å utforske sammen med Ørjan. Dette blir en festaften for alle som er glad i god mat og drikke, sier Claus Meyer.

Begrenset antall plasser

Bookingen er nå åpen for alle. Denne kvelden vil det kun være én servering, med 70 tilgjengelige plasser, og det fyller seg raskt opp. Reservasjoner kan gjøre på e-post til renate.morild@scandichotels.com.

Toppfoto: Claus Meyer og Ørjan Johannessen. Fotografer: Evan Sung og Kind (for Flyt Seaweed).