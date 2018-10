First og Belvar skaper europeisk hotellkjempe

De norske hotellselskapene First Hotels og Belvar slår seg sammen for å erobre Europa. Samlet omsetter selskapene for vel to milliarder kroner, men vil doble fra dagens nivå på kun to år.

Det nye konsernet får navnet Maribel, og har et tredelt og likestilt eierskap mellom de to eierne av Belvar, Mads Jacobsen og Rune Firing, samt grunnleggeren av First Hotels og Flying Elephant-konsernet, Asmund Haare. Foruten hotellkjedeselskapet First Hotels, bidrar Haare med hotelloperatør-selskapet Tribe Hotels i den nye konstellasjonen.

– Porteføljene står svært godt til hverandre, og dette er en av de gangene hvor totalsummen overgår verdien av enkeltfaktorene, sier CEO i Belvar, Mads Jacobsen.

Maribel vil fra starten av ha over 11.500 rom i porteføljen, i til sammen tolv land. Per i dag driftes hoteller under varemerkene First Hotels, Moxy og Courtyard by Marriott.

Store ekspansjonsplaner

Belvar er i løpet av få år blitt en betydelig europeisk samarbeidspartner til verdens største hotellkonsern, Marriott. Selskapet har signert avtaler for drift av over 9000 nye rom, i til sammen 45 hoteller, som skal åpnes i løpet av de kommende to årene. Da vil det nye konsernet samlet være representert i 15 land, med godt over 20.000 hotellrom. Samtidig vil omsetningen øke fra to til fire milliarder kroner, med en klar ambisjon om fortsatt vekst.

– Mads og Rune har gjort en formidabel jobb med å bygge opp Belvar til et av Europas mest spennende og ekspansive hotellselskaper. Sammen har vi god dekningsgrad i Europa, og selskapet er i drivende utvikling, sier Asmund Haare, som blir styreleder i det nye selskapet, mens Mads Jacobsen, Rune Firing og Simen Haare blir styremedlemmer.

Mads Jacobsen blir CEO i både Maribel og Belvar, mens Rune Firing fortsetter som styreleder i Belvar.

Neste generasjons driftsselskap

Europeisk hotellindustri er preget av store og tunge internasjonale aktører. Belvar, som er konsernets driftsselskap, rykker opp i øverste divisjon av europeiske driftsselskaper etter fusjonen, men vil beholde dagens effektive organisering.

– Organisasjonen til Belvar er relativt flat, og kommunikasjons- og beslutningslinjene er korte. På tross av at selskapet er ungt, og har betydelig geografisk utbredelse, oppleves organisasjonskulturen som tett og solid. Belvar representerer uten tvil neste generasjons hotelloperatør-selskap, og setter nye standarder for drift, bedriftskultur og innovasjon, sier Asmund Haare.

Med økt volum følger også økt relevans og attraktivitet for morgendagens hotellgjester og for porteføljeutvikling.

– En av de store motivasjonene bak fusjonen er å øke volumet betydelig. Ikke bare vil vi bedre konkurranseevnen, ved å hente ut stordrifts-fordeler, volumøkning vil også fungere som døråpner til nye markeder, både når det gjelder sluttkunder og når det gjelder vekst i antall hoteller, sier Mads Jacobsen, som legger videre vekt på at dette ikke minst vil gjelde for First Hotels.

– Vi vet at de fleste europeiske hoteller er kjedeuavhengige, en posisjon som blir mer og mer krevende som følge av de siste års enorme teknologiske utvikling. En av våre styrker er at vi er merkvare-uavhengige, noe som medfører at vi kan finne det varemerket som passer destinasjon, produkt og kultur best. Med First Hotels på laget har vi et brand som har bevist at de har et europeisk potensial, og med produkt og tjenester skreddersydd for enkeltstående hoteller, uavhengig av beliggenhet, sier Rune Firing.

Business as usual

Fusjonen vil også være positiv for hotellkjedens gjester og ansatte.

– Denne avtalen vil gi våre gjester flere First-hoteller å velge mellom, og større geografisk utbredelse, men de vil ellers merke lite til fusjonen, utover dette. For våre ansatte betyr dette først og fremst nye muligheter, i et enda større konsern. I fusjoner av denne størrelse er det naturlig at vi går nøye gjennom organisasjonene, og at det blir foretatt enkelte rokeringer, men vi ønsker å ha med alle dyktige kolleger med videre, sier Asmund Haare.

Også Belvar-hotellene vil driftes som normalt, og selv om den estimerte veksten er stor, holder selskapet døren åpen for nye varemerker.

– Organisasjonen vår er robust, og rustet for en betydelig porteføljevekst. Selv om vi i snitt åpner to hoteller i måneden de kommende 24 månedene, ønsker vi gjerne nye varemerker velkommen til Belvar, og fortsetter kommunikasjonen med potensielle samarbeidspartnere i tiden som kommer, sier Rune Firing.

Om Maribel

Etablert: 2018

Omsetning: Cirka to milliarder kroner

Portefølje: Over 100 hoteller, med mer enn 11.500 rom

Beliggenhet: Norge, Sverige, Island, Danmark, England, Skottland, Tyskland, Italia, Nederland, Spania, Polen og Belgia

Opererer hotell for varemerkene: First Hotels, Moxy og Cortyrard by Marriott

Styre: Asmund Haare er styreformann, med Rune Firing, Mads Jacobsen (CEO) og Simen Haare som styremedlemmer

Pipeline: 45 hoteller under oppføring, med samlet nær 10.000 rom, inkludert ytterligere merkenavn, som Moxy, First Hotels, Residence Inn, AC by Marriott og Marriott Hotels

Om Belvar

Etablert: 2011

Omsetning: Cirka én milliard kroner

Portefølje: 13 Moxy og tre Courtyard by Marriott (3551 rom)

Pipeline neste to år: 45 hoteller og over 9000 rom

Etablert i: Norge, Tyskland, England, Skottland, Italia, Polen, Nederland og Belgia

Om First Hotels:

Etablert: 1993

Omsetning: Cirka én milliard kroner

Portefølje: 92 hoteller, med til sammen 8331 rom

Etablert i: Norge, Sverige, Danmark, Island og Spania

Foto: Mads Jacobsen, Asmund Haare og Rune Firing. Foto fra First Hotels.