Scandic Nidelven norgesmester i frokost – igjen

Scandic Nidelven er Norges ubestridte frokosthotell. For tolvte gang har Trondheims-hotellet vunnet kåringen Twinings Best Breakfast – det uoffisielle norgesmesterskapet i hotellfrokost. Scandic Hell fulgte opp med en knallsterk tredje plass.

– Scandic Nidelven beviser nok en gang at de serverer Norges beste frokost, og Scandic dominerer dessuten konkurransen med to hoteller på pallen, og ti av 19 fylkesvinnere. Kåringen levner ingen tvil om hvilken hotellkjede som gir gjestene den beste starten på dagen, sier Morten Malting, direktør for mat og drikke i Scandic Norge, i en pressemelding.

NM i frokost

Det er en omfattende kartlegging av norske hotellfrokoster som ligger bak kåringen av landets aller beste hotellfrokost. Mer enn 400 frokoster i hele Norge er vurdert av arrangør Haugen-Gruppen, og det er til sist en uavhengig jury, ledet av TV 2-kokk Wenche Andersen, som kårer vinneren.

Kjetil Vassdal er hotelldirektør på Scandic Nidelven, og han vet bedre enn de fleste at dette er en seier som krever målrettet og hardt arbeid over tid.

– Jeg er først og fremst fantastisk stolt og glad på vegne av alle mine medarbeidere, over at vi lykkes nok en gang. 365 dager i året står vi grytidlig opp for å gi våre gjester den best tenkelige starten på dagen, gjennom kvalitetsprodukter laget fra grunnen av, med de beste råvarene, gjerne lokale. Men det viktigste er at vi lager all mat med kjærlighet, og at vi yter genuin og personlig service. Mye av maten tilberedes ute i frokostsalen, slik at vi skaper en unik kontakt mellom kokker og frokostgjester. I tillegg vil jeg berømme frokostservitørene, som utrettelig rydder, serverer og skjenker kaffe og te ved bordene, alltid med et smil, uansett hvor tidlig det er, sier han.

Tøff konkurranse

Med hele tolv av 14 mulige seire, er det mange som ønsker å dytte Scandic Nidelven ned fra frokosthegemoniet. En konsekvens av det er at konkurransen hotellene imellom og kvaliteten på norske hotellfrokoster trolig aldri har vært høyere. Det er en utvikling som gleder Tom Bovim, markedssjef i Haugen-Gruppen.

– Det er spennende å se hvordan mange hoteller har et fantastisk fokus på frokost, og konkurransen er tettere og tøffere enn noensinne, noe som betyr at hotellgjestene får stadig bedre tilbud, forteller han.

Frokosten avgjør hotellvalget

At nordmenn er opptatt av hotellfrokost, er noe som bekreftes ved at cirka 95 prosent av alle hotellgjestene ved Scandics norske hoteller spiser frokost når de overnatter på hotellet. Og da er det kanskje ikke så rart at frokosten spiller en sentral rolle, også når gjestene velger hvor de ønsker å bo. I en undersøkelse YouGov har gjort på vegne av Scandic, svarer nesten halvparten at frokosttilbudet er svært viktig for valg av overnattingssted. Kun 13 prosent sier at frokost ikke er viktig ved valg av hotell. Felles for de aller fleste reisende er altså begeistringen for hotellfrokosten. Dette motiverer i Scandics satsing på frokost.

– Vi har som mål at Scandic skal være best på frokost, og derfor jobber vi hele tiden med å videreutvikle og forbedre oss. At frokost påvirker gjestenes valg av hotell, motiverer oss selvfølgelig til å legge inn det lille ekstra, og anerkjennelsene fra Twinings Best Breakfast bekrefter at vår innsats gir uttelling, sier Malting.

Måtte bygge ut

En utfordring med å opprettholde Scandic Nidelvens svært høye og selvpålagte krav til frokosten, har kommet fra uventet hold, nemlig sin egen frokostsuksess.

– Når vi tidligere har hatt fullt hus i helgene, med rundt 700 gjester, og alle ønsket å sitte ekstra lenge og nyte Norges beste frokost, så har vi rett og slett skapt et logistikkproblem for oss selv, sier Vassdal.

Løsningen ble å utvide videre ut i Nidelven, for å gi plass til flere frokostgjester.

– 40 millioner kroner kostet det å bygge restauranten ytterligere 17 meter ut i elven, og vi har nå hele 200 ekstra sitteplasser. På den måten kan man si at frokostposisjonen vår er blitt svært kostbar, men samtidig får vi daglig tilbakemeldinger fra gjester om at de velger oss foran andre hoteller i Trondheim, nettopp på grunn av vår frokost. Derfor er jeg sikker på at det var en klok investering.

Hotelldirektøren avviser derimot at alle prisene går til hodet på trønderne.

– Vi er aldri bedre enn siste serverte frokost, og vår ambisjon er å gi våre gjester Norges beste start på dagen, hver eneste dag. Grytidlig i morgen er vårt dedikerte frokostteam klare igjen, og du kan si det sånn at den som skal slå oss på frokost, ja den må stå tidlig opp om morgenen, sier Vassdal med et smil.

Om Twinings Best Breakfast

Twinings Best Breakfast regnes som det uoffisielle NM i hotellfrokost. Kåringen arrangeres av Haugen-Gruppen, som er en importør av merkevarer i Skandinavia innen dagligvare, storkjøkken og vin. Konkurransen gjennomføres ved at Haugen-Gruppens konsulenter, som består av kokker og sommelierer, samt en uavhengig jury, vurderer mer enn 400 hoteller rundt om i landet.

Kriteriene hotellfrokostene vurderes ut fra, er blant annet kvaliteten på produktene, utvalg, presentasjon, informasjon til gjestene, service, atmosfære, renhold og ryddighet. Twinings Best Breakfast arrangeres for 14. året på rad, og Scandic Nidelven har vunnet kåringen hele tolv ganger.

Resultater Twinings Best Breakfast 2018

Finale:

Scandic Nidelven Thon Hotel Lofoten Scandic Hell, Værnes

Fylkesvinnere:

Sør-Trøndelag: Scandic Nidelven, Trondheim

Nord-Trøndelag: Scandic Hell, Værnes

Møre og Romsdal: Scandic Parken, Ålesund

Sogn og Fjordane: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde

Hordaland: Scandic Byparken, Bergen

Rogaland: Scandic Maritim, Haugesund

Vest-Agder: Scandic Kristiansand Bystranda

Vestfold: Scandic Park Sandefjord

Buskerud: Scandic Ambassadeur Drammen

Hedmark: Scandic Elgstua, Elverum

Aust-Agder: Thon Hotel Arendal

Telemark: Quality Hotel Skjærgården

Akershus: Thon Hotel Oslo Airport

Oslo: Thon Hotel Rosenkrantz

Oppland: Hafjell Hotel

Østfold: Refsnes Gods

Finnmark: Thon Hotel Kirkenes

Troms: Thon Hotel Harstad

Nordland: Thon Hotel Lofoten

Foto: Hotelldirektør på Scandic Nidelven, Kjetil Vassdal, Stephen Twining, og Food & Beverage Manager på Scandic Nidelven, Lasse Waagbø. Foto fra Scandic Hotels.