Ny bærekraft-sjef hos Nordic Choice Hotels

Nordic Choice Hotels har ansatt Harald Bjugstad-Holm som ny direktør for selskapets miljø- og bærekrafts-arbeid, WeCare. Bjugstad-Holm kommer fra Storebrand, hvor han har jobbet med bærekraft-spørsmål knyttet til kommersialitet og forretningsutvikling.

– Hotellbransjen er en virkelig spennende bransje, og med 16.000 ansatte og nærmere 200 hoteller, har Nordic Choice en enorm påvirkningskraft. Bærekraftig reiseliv blir viktigere og viktigere fremover, både for Nordic Choice og for hele reiselivsnæringen i Norden, og vi ser at folk blir stadig mer opptatt av dette. Jeg ser virkelig frem til å begynne i et et selskap som er så pass langt fremme i arbeidet med bærekraft, og videreutvikle bærekraft-strategien, for å styrke konkurransekraften til konsernet, sier Bjugstad-Holm i en pressemelding.

Berømmer engasjementet

Hotellkonsernet jobber kontinuerlig for å redusere virksomhetens klimapåvirkning mest mulig, men ønsker med ansettelsen av Bjugstad-Holm å sette nye, offensive målsettinger for arbeidet.

– Harald har en veldig spennende bakgrunn, med bred erfaring fra hvordan næringslivet kan ta ansvar, med en miljøvennlig drift. Enda viktigere er hans personlige engasjement for disse livsviktige spørsmålene. Sammen vil disse egenskapene tilføre Nordic Choice svært verdifull kompetanse i vårt arbeid for å sikre at vi leverer på vårt løfte om å tilby de mest bærekraftige gjesteopplevelsene, sier Torgeir Silseth (under), administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Skal vise verden vei

Nordic Choice Hotels har valgt seks fokusområder for sitt bærekraftsarbeid: Mangfold; etisk og bærekraftig leverandørkjeder; globalt samfunnsansvar, med kamp mot trafficking; god, sunn og bærekraftig mat; lokalt samfunnsansvar i hotellenes nabolag; og miljøvennlig drift. Samtlige hoteller jobber målrettet for å redusere vannforbruk, matavfall, energiforbruk, transport av varer, og bruk av kjemikalier. Dette arbeidet sikres gjennom ISO 14001-sertifisering, som revideres av en ekstern bedrift.

– Arbeidet som er gjort til nå i Nordic Choice, viser at selskapet tør å gå foran og ta tydelig standpunkt i svært viktige saker. Dette er et fantastisk utgangspunkt, når vi nå ser fremover mot 2030, da FNs bærekrafts-mål skal være nådd. Nordic Choice har alle forutsetninger for å være en global ledestjerne i dette arbeidet, og jeg ser frem til å brette opp ermene og sette igang, sier Bjugstad-Holm.

Vil engasjere gjestene

Nordic Choice Hotels ble i år bransjevinner for sjette år på rad i Sustainable Brand Index i Norge. Hotellkonsernet har vært en pådriver i bransjen i bærekraftspørsmål, blant annet gjennom å innføre krav om MSC- eller ASC-sertifisering av sjømat, verdens første palmeolje-frie hotell, i Quality Hotel Fredrikstad, og tilby gjestene valget mellom rengjøring av rom eller en donasjon fra Nordic Choice Hotels til Unicef.

– Vi er stolte over den innsatsen våre medarbeidere legger ned hver eneste dag, men dette er et område der vi stadig må fornye og forbedre oss. I tillegg er det helt avgjørende å nå frem til gjestene med budskapet, og der har Harald svært verdifull erfaring, avslutter Silseth.

Toppfoto: Harald Bjugstad-Holm blir ny direktør for bærekraft i Nordic Choice Hotels. Foto fra Storebrand.