Nordic Choice tilbyr gjester nyeste innovasjon innen klespleie

Nordic Choice Hotels har inngått samarbeid med LG om å ta i bruk deres nyeste innovasjon innen klespleie, LG Styler. Det smarte steamingskapet fresher opp de fleste typer klesplagg kjapt og enkelt. Gjennom dette samarbeidet vil Nordic Choice Hotels tilby sine gjester et enkelt og miljøvennlig alternativ til eksisterende vaskeritjenester.

Clarion-hotellene er de første som tar i bruk dette produktet. Tjenesten vil tilbys kostnadsfritt for Nordic Choice Clubs platinum-medlemmer, men vil også være tilgjengelig for alle medlemmer i en begrenset periode, skriver kjeden i en pressemelding.

– Da vi forsto at gjestene våre kunne tilbys en kjapp og dessuten miljøvennlig oppfriskning av klærne uten strykejern eller kjemisk rens, visste vi med én gang at dette var noe vi ville teste. Vi har sett et behov for dette hos gjestene våre, så det føles fantastisk at vi kan tilby dem en slik merverdi til hotelloppholdet, sier Terje Ropstad, Director of Operation Clarion Hotel i Norge.

Clarion Hotel Sign i Stockholm var først ute med å ta i bruk LG Styler. Nå installeres steamingskapet på utvalgte hoteller i Sverige, og på alle Clarion-hoteller i Norge.

– Nordic Choice Hotels er en perfekt samarbeidspartner for oss, siden de har mange hoteller med god beliggenhet og tilgjengelighet. Gjennom dette samarbeidet får LG muligheten til å nå alt fra familier på weekendtur, til forretningsreisende, på en helt ny måte, som er et spennende samarbeid for oss, sier Daniel Lamborn, Nordic Marketing Manager hos LG Home Appliances.

Helt siden LG Styler ble lansert i Norge i 2017, har interessen for produktet økt enormt. Produktet er det eneste av sitt slag, og kan brukes på alt fra skjorter, dresser og kjoler, til treningsklær og joggesko.

Foto: LG Styler installert i et Clarion-rom. Foto fra Nordic Choice Hotels.