Amadeus styrker stillingen i hotellsektoren

Amadeus meddeler at de har sluttført et oppkjøp av TravelClick, fra Thoma Bravo, til en verdi av USD 1,52 milliarder. Oppkjøpet er et viktig skritt for Amadeus’ forretningsområde innen hotellsektoren, som tilbyr innovative løsninger for hoteller og hotellkjeder i alle størrelser over hele verden.

– Oppkjøpet av TravelClick styrker vårt nærvær i hotellsektoren betraktelig, og utvider ikke bare vår produktportefølje, men øker også vår fagkunnskap og globale tilstedeværelse, sier Luis Maroto, styreleder og CEO i Amadeus. På et svært fragmentert marked har nå Amadeus de menneskene og den teknologien som trengs for å hjelpe hotelleiere med å tilby gjestene en enda bedre opplevelse, heter det i en pressemelding.

TravelClick vil inngå i Amadeus’ kundeenhet for hotellsektoren, som ledes av Francisco Pérez-Lozao. Innledningsvis vil TravelClick være en separat enhet, og kommer til å beholde sitt navn og varemerke, men med betegnelsen «TravelClick, an Amadeus company».

– Det finnes store muligheter på hotellmarkedet for en teknologileverandør som kan knytte sammen separate systemer og gi hotelleiere bedre oversikt over sine gjester, forklarer Pérez-Lozao. Dette gjør det enklere for hotelleiere å skape en bedre kundeopplevelse, øke salget og få bedre oversikt over kostnadene.

TravelClick har sitt hovedkontor i New York, og er en ledende leverandør innen hotellsektoren, med over 25.000 kunder i 176 land. Selskapet tilbyr innovative, skybaserte løsninger, deriblant et frittstående reservasjonssystem (CSR – Central Reservation System) og gjestehåndteringssystem (GMS – Guest Management System), samt forretningsanalyse- og medieløsninger. Denne produktporteføljen gir hoteller mulighet til å distribuere seg i alle kanaler, både digitale og tradisjonelle. Det gjør det også mulig for dem å forbedre sin digitale interaksjon med gjestene, øke omsetning og resultat, redusere kostnader og bygge et sterkt varemerke.

I forbindelse med oppkjøpet vil TravelClicks rundt 1100 ansatte bli direkte overflyttet til Amadeus.

Amadeus’ oppkjøp av TravelClick er godkjent av konkurransemyndighetene på alle relevante markeder.

Foto: Illustrasjonsbilde fra resepsjon. Foto fra Amadeus.