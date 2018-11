Stena Lines gjester runder opp for veldedighet

Kampanjen Round Up for Charity finner sted fra 1. november til 27. november. Gjennom hele perioden vil gjestene om bord på Stena Lines skip kunne donere penger til Mercy Ships, ved å runde opp hvert kjøp.

– Round Up for Charity er en enkel og effektiv måte for våre kunder til å bidra til Mercy Ships’ inspirerende arbeid. I fjor klarte vi å samle 123.734 svenske kroner i løpet av en to måneders kaffekampanje. I år håper vi på å samle minst like mye, men på halvparten av tiden, sier Niclas Mårtensson, administrerende direktør i Stena Line i en pressemelding.

Veldedighetsorganisasjonen og Stena Line begynte sitt samarbeid i februar 2017. Målet med samarbeidet er å øke bevisstheten rundt Mercy Ships, og interessen for å donere penger blant rederiets gjester og samarbeidspartnere. I tillegg vil man oppmuntre til frivillig arbeid hos Mercy Ships blant Stena Lines ansatte, slik at de kan dele sin unike erfaring innen teknologi og frakt.

– I Mercy Ships har vi funnet en partner som vil hjelpe dem som trenger det mest, og som, akkurat som oss, ser fordelene og fleksibiliteten i å jobbe på sjøen. Dette samarbeidet er vår viktigste satsing innen sosial bærekraft, da det gir oss en spennende mulighet til å involvere både våre ansatte, gjester og partnere i å gjøre en forskjell. Det er også i tråd med vår viktigste verdi i selskapet; omsorg, sier Niclas Mårtensson.

Samarbeidet har også resultert i at Stena Line har startet sitt eget frivillighetsprogram. Så langt har to Stena Line-ansatte jobbet frivillig om bord på Mercy Ships’ sykehusfartøy, «Africa Mercy». Der har hundrevis av mennesker fått gratis og livreddende omsorg, siden skipet kom til Guinea i august.

– Vi er stolte av og takknemlige for våre ansatte som valgte å jobbe frivillig for Mercy Ships, og dele sin unike erfaring innen teknologi og sjøfart. De har virkelig gjort en forskjell om bord på «Africa Mercy». Deres engasjement er inspirerende, fortsetter Mårtensson.

Mercy Ships er også fornøyd med samarbeidet så langt:

– Vi er veldig glade for dette samarbeidet. Round Up for Charity– kampanjen er enda et initiativ som Stena Line står bak, for å bidra til interesse og bevissthet rundt Mercy Ships, men også for å samle inn penger til en god sak, forklarer Tomas Fransson, administrerende direktør for Mercy Ships Sweden.

Den månedslange kampanjen avsluttes tirsdag 27. november, en dato som sammenfaller med årets #GivingTuesday – en dag som tilsvarer Black Friday eller Cyber Monday, der man i stedet for å handle blir bedt om å gi til veldedighet.

Om #GivingTuesday

#GivingTuesday er en global veldedighetsdag, drevet av kraften av samarbeid i sosiale medier. Dagen feires tirsdagen etter Black Friday og Cyber Monday. For mer informasjon, besøk www.givingtuesday.org.

Foto: Round up for charity ombord på et av Stena Lines’ fartøyer. Foto fra Stena Line.