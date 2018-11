Nå vil økonomene jobbe i hotellbransjen

Nordic Choice Hotels er kommet på Universums toppliste over norske økonomers foretrukne arbeidsgiver.

I den årlige Universum-undersøkelsen blant norske yrkesaktive, kommer Nordic Choice Hotels på en sterk sjetteplass av foretrukne arbeidsgivere for norske økonomer. Hotellkonsernet er med det den mest attraktive arbeidsgiveren i reiselivsbransjen, skriver det i en pressemelding.

– Dette er en stor kompliment for oss. Hotellbransjen er en bransje i sterk vekst, som har behov for arbeidskraft. At økonomene oppfatter oss som en attraktiv arbeidsgiver, er vi stolte av og glade for, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Store fremtidsmuligheter

Det svenske selskapet Universum har i 30 år gjennomført årlige undersøkelser, for å kartlegge de mest attraktive arbeidsgiverne for studenter og yrkesaktive. Funnene i undersøkelsene brukes til å evaluere omdømme, synlighet og attraktiviteten til et bredt spekter av ulike bedrifter. I årets norske undersøkelse er nærmere 10.000 yrkesaktive med høyere akademisk bakgrunn fra økonomi, IT, rettsvitenskap og ingeniørvitenskap forespurt.

– Etter drøyt to år i hotellbransjen, kan jeg skrive under på at den er et spennende sted å være, også for økonomer. Med den veksten vi står foran i Nordic Choice Hotels de kommende årene, vil det være ypperlige muligheter for dyktige økonomer hos oss, sier Trine Marsdal, CFO i Nordic Choice Hotels.

Svært fornøyde økonomer

Hotellkonsernet har i dag drøyt 100 økonomer ansatt innenfor finans, regnskap, revenue management og drift. Også i Universums studentundersøkelse tidligere i år, endte Nordic Choice Hotels som den mest attraktive arbeidsgiveren i reiselivsbransjen, noe som lover godt for rekrutteringen fremover.

– Vi ser at når vi rekrutterer, er våre verdier innen miljø og sosialt ansvar et hovedargument for mange for å søke seg til oss. Vi er trygge på at vår dedikerte og langvarige forpliktelse innenfor disse områdene gir oss høy troverdighet på disse verdiene. Økonomiavdelingen er også en av dem som scorer aller best på medarbeider-tilfredshet, år etter år, og derfor tror vi også at våre ansatte er avgjørende ambassadører, som får andre til å se oss som en attraktiv arbeidsgiver, sier Silseth.

I høst har Clarion Hotel-kjeden i konsernet fått mye oppmerksomhet for sin måte å rekruttere ansatte på. Rundt 1700 stilte til åpen audition for én av 250 stillinger på Clarion Hotel The Hub, som åpner 1. mars 2019.

Foto: Nordic Choice Hotels er på topplisten over mest attraktive arbeidsgivere for norske økonomer. Foto fra Nordic Hotels.