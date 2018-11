Fjerner 70 millioner plastartikler

Thomas Cook Group, som Ving er en del av, ønsker å minske plastforsøplingen i havet. Hver dag når åtte millioner plastartikler havet*, søppel som ødelegger havmiljøet, og som også når strendene rundt omkring i verden. Målet til Thomas Cook og Ving er at 70 tonn plast skal bort i løpet av 2019. Dette er et første steg i selskapets langsiktige initiativ, #noplaceforplastic.

I sommermånedene øker mengden plastsøppel med 40 prosent**, noe som viser en direkte kobling mellom turisme og plastforsøpling. På bakgrunn av dette innleder Thomas Cook Group et langsiktig arbeid med å minske bruken av plastartikler, skriver reisearrangøren i en pressemelding.

Viktig også for gjestene

En fersk undersøkelse gjennomført av Thomas Cook-gruppen i oktober, i Norden, Storbritannia og Tyskland, viser at ni av ti gjester bekymrer seg for plastforsøplingen i havet. 38 prosent sier de har sett forsøplede strender på sin siste ferie, og av disse svarer en tredjedel at det minsker lysten på å reise tilbake. Syv av ti svarer også at de foretrekker å reise med et selskap som tar tak i plastproblemet, og mange sier også at de kan tenke seg å avstå fra å bruke plastartikler, som sugerør, rørepinner til drinker og plastbestikk.

– Med dette initiativet øker vi fokuset vårt på å bidra til et mer bærekraftig reiseliv. Vi har mye vi ønsker å ta tak i, og ett sted må vi begynne. Første steg er å ta bort engangsprodukter av plast, som sugerør og rørepinner på våre egne konsepthoteller og i eget flyselskap, Thomas Cook Airlines. Det er der vi har mulighet til å gjøre størst forandring raskt. Parallelt med dette skal vi identifisere hvor mye både vi og våre underleverandører og partnere bruker av plast. Med den kunnskapen skal vi ta videre steg for å minske bruken av engangsartikler og plast, forteller informasjonssjef i Ving Norge, Siri Røhr-Staff.

Smugstart sommeren 2018

I sommer ble det gjennomført en kampanje på ti av Thomas Cook/Vings konsepthoteller, hvor man forsøkte å få gjestene til å unngå bruk av sugerør. Det resulterte i at bruken av sugerør sank med nesten 50 prosent, noe som tilsvarer over én million sugerør. Blandepinnene i plast, som brukes på flyene, er også et volumprodukt, som nå tas bort på alle flyvninger med Thomas Cook Airlines.

For å bidra til å holde reisemålene og havet fritt for plast, er det blitt satt konkrete mål frem mot 2020, som innebærer at selskapet skal:

Ta bort 70 millioner engangsartikler av plast på egne kontor, egne konsepthoteller og fly (Thomas Cook Airlines). Det tilsvarer 70 tonn plast, som skal være fjernet innen slutten av 2019. Bytte ut engangsartikler med alternativer i resirkulert plast, biologisk nedbrytbare eller komposterbare alternativer, der det er mulig. Sikre at brukt plast gjenvinnes på riktig måte, der dette er mulig. Samarbeide med leverandører, myndigheter og reiseindustrien, for å forbedre mulighetene for avfallshåndtering og gjenvinning på destinasjonene. Bruke sin størrelse som selskap til å påvirke kunder, ansatte, leverandører og reiseindustrien til å spre kunnskap om dette.

To pilotprosjekt på Rhodos sommeren 2019

På Rhodos blir det startet et pilotprosjekt på flere hoteller, for å prøve å finne nye og bærekraftige alternativer til plastprodukter innen ulike bruksområder som kan implementeres bredere i virksomheten.

På Vings familiehotell, Sunwing Kallithea Beach, gjøres en test med å samle inn og gjenvinne ødelagte og kastede plastartikler, som badeballer, luftmadrasser og armringer. Thomas Cook har innledet et samarbeid med det engelske designselskapet Wyatt and Jack, som gjenvinner plast og lager artikler som badebager og vaskeposer av materialet. Gjestene får tilgang til en innsamlingsstasjon, hvor de kan legge igjen plastartikler som kan få et nytt liv gjennom Wyatt and Jack.

– Vi håper og regner med at engasjementet vårt skal påvirke andre til å samarbeide med oss, for å radikalt minske mengden av plast i reiseindustrien, for en mer bærekraftig fremtid for våre medarbeidere, reisemålene vi elsker, og selvsagt for gjestene våre, avslutter Siri Røhr-Staff.

Undersøkelse om plast

Hvordan forholder reisende seg til bruk av plast og forsøpling? Thomas Cook/Vings undersøkelse viser (norske tall):

93% er bekymret over forsøplingen av plast i havet 92% anser at det er viktig at reiseselskapene tar plastforsøplingen på alvor 77% svarer at de foretrekker et reiseselskap som setter i gang tiltak for å minske forsøplingen 19% svarer at det er sannsynlig at de kaster plastsøppel i stedet for å gjenvinne det 74% er mer klar over sitt eget plastbruk nå enn de var for tolv måneder siden De som svarte på undersøkelsen, har ingen problemer med å slutte å bruke engangsartikler, som sugerør, blandepinner og badeballer. Derimot vil mange beholde ting som plastfalsker med solkrem, shampo og såpe. Vannflasker er også viktig for mange, men på spørsmål om de i stedet kunne tenke seg å kjøpe en drikkeflaske som kan gjenbrukes, sier 72% at de kan tenke seg det. 66% av familiene kjøper leker og badeartikler av plast når de er på ferie. 62% tar dem med seg hjem, mens 35% lar de ligge igjen.

Thomas Cook-gruppen gjennomførte en undersøkelse med 3360 svar fra seks land (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia) i perioden 11. – 17. oktober 2018.

*2005 United Nations Environment Programme report «Marine Litter An analytical overview».

**2018 WWF report «The Holiday Plastic Choking Our Oceans».

Foto: Strand-ryddedag på Rhodos, i regi av Ving/Thomas Cook. Foto fra Ving Norge.