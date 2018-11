HSMAI frokostmøte mandag 26. november

Revenue Management for Meetings and Events

HSMAI inviterer til frokostmøte mandag 26. november.

Meld deg på i dag! Vi kommer tilbake til sted.

Vi starter kl. 08:30 med enkel frokost.

Det faglig starter kl 09:00 og varer frem til 11:00.

Møter og arrangementer vil bli enda viktigere fremover og kommersielle ledere ser vekstmulighetene for sine organisasjoner og vil gjerne maksimere mulighetene for å forbedre inntekter. Vi har derfor invitert to dyktige ledere med stor kompetanse på området som vil dele av sine kompetanse.

Du møter:

Gry Eriksen, distriktsdirektør, Scandic Hotels

Heather Hart, Director SmartSpace, IDeaS

Team: Revenue Management for Meetings and Events

– How to harness the hidden value of Meetings & Event Space

– How much money are you losing in your Meeting Space?

– How to forecast demand more accurately for your meeting Space

– How to measure the Value of space and optimize its use

– Thinking about your Meeting Space in the same way as your Bedrooms

– Some simple steps you can take right now to improve performance.

Målgruppe for dette møtet: Revenue Managers, Commercial leaders, Event Managers, Sales & Marketing, General Manager & Assistant General Managers and Food & Beverage Managers.

Det er gratis for medlemmer og du kan melde deg på her: