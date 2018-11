Malaysia Airlines lanserer ny, innovativ bestillingsløsning

Sammen med Amadeus har Malaysia Airlines lansert MHchat, en funksjon som hjelper reisende å bestille og betale flybilletter gjennom Facebook Messenger. Amadeus Chatbot for Airlines er en ny løsning, basert på kunstig intelligens, som er utviklet sammen med Malaysia Airlines som første pilotkunde.

Løsningen er spesielt utviklet for å gjøre det enklere for kundene å bestille flybilletter, laste ned bestillinger, og stille spørsmål via et sosialt medium de allerede kjenner godt. Det er også mulig å gjennomføre kjøp med sikker betaling, samt få en oversikt over reisen direkte i appen, skriver Amadeus i en pressemelding.

Chatteroboten er utformet for å ligne en menneskelig samtale, og fungerer som en reisekamerat som forstår de reisendes behov. Den er tilgjengelig døgnet rundt, og kan hjelpe de reisende med å gjennomføre smidigere transaksjoner, raske svar og samtaler når det passer dem.

– Kundens opplevelse er vår fremste prioritet hos Malaysia Airlines, og det er vårt mål at vi hele tiden skal utvikle oss på dette punktet, sier Captain Izham Ismail, CEO i Malaysia Airlines. Vår strategi for digital transformasjon tar utgangspunkt i dette, og vi ønsker å ligge i front når det gjelder å ta i bruk ny og innovativ teknikk, for å forbedre alle kontaktpunkter for kundene våre. Vi ble imponert over Amadeus’ evne til å kunne tilby denne innovative løsningen i løpet av bare noen måneder, og vi ser frem til å fortsette å utforske flere muligheter for hvordan vi skal kunne tilby kundene våre flere individtilpassede og integrerte tjenester.

Amadeus’ chatterobot kan tilpasses andre flyselskaper, for å bidra til økt kundetilfredshet, øke omsetningen og spare penger på kundestøtte. I løpet av den tiden Malaysia pilottester Airlines MHchat, vil Amadeus fortsette å utvikle sin teknologi, og styrke chatteroboten med nye funksjoner, som flere språk, støttefunksjoner for bestillingssystemet, og integrering med Amazons stemmestyrings-funksjon, Alexa.

– MHchat er et resultat av Malaysia Airlines’ engasjement, med tanke på å utvikle sine digitale kanaler, og vi er glade over at vi har kunnet bidra til deres digitale satsing, sier Cyril Tetaz, Executive Vice President, Airlines, Asia Pacific i Amadeus.

– En fleksibel arbeidsmåte er avgjørende, når man jobber med innovative løsninger, og sammen har vi utviklet denne innovative plattformen på kun tre måneder, tilføyer han.

Amadeus Chatbot for Airlines er et viktig skritt på veien mot Amadeus’ overgripende mål om å forme fremtidens reisende, gjennom å utvikle teknologi som påvirker det globale samfunnet på en positiv måte.

Ler mer om MHchat her: m.me/mhchats

Foto: Amadeus har utviklet en ny og innovativ bestillingsløsning. Foto fra Amadeus.